واحدهای عرضه دام در استان تهران گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته اقدام اقتصادی استان تهران با اشاره به رسیدگی به مشکلات چند واحد دامداری بر گسترش میادین مجاز دام در سطح استان تهران تاکید کرد و گفت: باید با محل‌های غیرمجاز فروش دام مقابله کرد.

وی افزود: احداث میدان عرضه دام به عنوان قسمتی از زنجیره تولید و پرورش دام و همچنین نقش این میادین در جلوگیری از عرضه دام در حاشیه شهرها ضروری است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در ادامه با اشاره به مشکل برق یک شهرک صنعتی تازه تأسیس در پاکدشت از تفاهم نامه شهرک و برق منطقه‌ای و افزایش برق شهرک از ۷۰ به ۱۰۰ مگاوات در آینده نزدیک خبر داد.