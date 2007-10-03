2070 پرونده بهسازی مسکن مددجویان روستایی کمیته امداد تشکیل شد

تبارک سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد برای هزار و 504 پرونده با بانک های عامل قرار داد منعقد شده و 566 مورد در حال پیگیری برای انعقاد قرار داد هستند.

وی اظهار داشت: از تعداد هزار و 504 مورد قرارداد، عملیات اجرایی 500 واحد شروع شده که اعتبار هر واحد 57 میلیون ریال است که از طریق بانک های عامل به صورت وام پرداخت خواهد شد.

سبحانی با اشاره به توافق نامه بین کمیته امداد و بنیاد مسکن در اجرای این طرح گفت: به همین منظور در سال 85 سهمیه قابل توجهی به بنیاد مسکن اختصاص داده شد که 20 درصد از این سهمیه به کمیته امداد تعلق یافت.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح کمیته امداد در قالب تعهد محضری وکیل مددجو است که با وکالت تمام کارهای مسکن مددجو را از ابتدای کار تا انتها به عهده می گیرد.

سبحانی هدف از اجرای این طرح را بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی خانواده های تحت پوشش، کمک به مقاوم سازی بافت های مسکونی روستایی و حمایت و تسریع تحقق در برنامه های رفع نیاز مسکن محرومان عنوان کرد.

وی افزود: پیشگیری ناهنجاری های حاصل از وقوع حوادث، ایجاد اشتغال در روستاها و امر ساخت و ساز و ترغیب خانواده ها به سکونت در روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهرها از دیگر اهداف این طرح است.

سبحانی وی به تعمیرات 283 واحد مسکونی مددجویان از محل اعتبارات سالانه کمیته امداد اشاره کرد و اظهار داشت: 31 مورد حمام، 31 مورد آشپزخانه،10 سرویس بهداشتی، 7 مورد حصارکشی، 68 مورد تعمیرات کلی، 122 مورد تعمیرات جزئی و 14 مورد وام مسکن به افراد غیر تحت پوشش با اعتباری بالغ بر 2 میلیاردو 21 میلیون ریال در دست اقدام است.

وی در خصوص مسکن شهری مددجویان اذعان داشت: در سال جاری تعداد 307 واحد اهدائی برای کمک به مسکن مددجویان در دست اقدام است که مبلغی بالغ بر 750 میلیون ریال هزینه می شود.

سبحانی با اعلام اینکه تعداد هفت هزار و 483 واحد مسکونی مورد نیازاستان است، گفت: از این تعداد سه هزار و شش مورد شهری و 34 هزارو 378 مورد روستایی هستند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 13 هزار و 746 واحد مسکونی نیاز به بازسازی و هفت هزار و 158 واحد، نیاز به انشعاب آب و برق و گاز دارند.