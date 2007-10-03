منچستر یونایتد از سد رم گذشت / اشتوتگارت درخانه مغلوب بارسلونا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا که یکی ازمدعیان قهرمانی این دوره از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا به شمارمی آید ، شب گذشته در ورزشگاه گوتلیب دایملر مهمان اشتوتگارت بود و توانست با گل های کارلوس پویول (53) و لیونل مسی (67) میزبان خود را با نتیجه 2 برصفر شکست دهد.

در دیگر دیداراین گروه تیم فوتبال گلاسکو رنجرز در ورزشگاه ژرلاند شهر لیون مقابل میزبان خود المپیک لیون به برتری 3 برصفر دست یافت.

درگروه F دیناموکیف برابراسپورتینگ لیسبون پرتغال تن به شکست 2 بریک داد. منچستریونایتد دیگر تیم پیروز این گروه بود که در ورزشگاه اولدترافورد، رم ایتالیا را با یک گل شکست داد. تنها گل منچستر یونایتد را در این بازی وین رونی در دقیقه 70 به ثمر رساند.

اینترمیلان تنها چهره پیروزگروه D بود که موفق شد درخانه با 2 گل زلاتان ابراهیموویچ (31 و 15- پنالتی) از سد آیندهوون هلند بگذرد. اینتر درحالی موفق به شکست قرمزپوشان هلندی شد که به دنبال اخراج کریستین چیوو از دقیقه 66 با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد. داور در دقیقه 90 دیگربازیکن تیم اینتر به نام دیوید سوازو را نیز از زمین اخراج کرد.

درگروه H نیز دو تیم مدعی آرسنال و سویا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند. سویا در ورزشگاه سانچز پی خوان با نتیجه 4 بر2 مهمان خود اسلاویا پراگ را شکست داد و آرسنال با تک گل رابین فان پرسی برمیزبان خود استوابخارست رومانی غلبه کرد.

سایرنتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه E:

* لیون صفر - گلاسکو رنجرز3

* اشتوتگارت صفر - بارسلونا 2

گروه F:

* دیناموکی یف یک - اسپورتینگ لیسبون 2

* منچستر یونایتد یک - رم صفر

گروه G:

* زسکا مسکو 2 - فنرباغچه 2

* اینترمیلان2 - آیندهوون صفر

گروه H:

* سویا 4 - اسلاویا پراگ 2

* استوا بخارست صفر - آرسنال یک