3...2...1...كلاكت ! جشنواره فيلم آغاز شد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، امروز در نخستين نوبت اكران از فيلم هاي جشنواره بيست و دوم فجر كه ساعت 10 آغاز خواهد شد، در بخش مسابقه پس از فيلم « به من نگاه كن »، « پروانه اي در باد » به كارگرداني عباس رافعي در بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم و « رسم عاشق كشي » به كارگرداني خسرو معصومي به نمايش در خواهند آمد.

همچنين دو فيلم « در اين دنيا» به كارگرداني مايكل وينتر پالم در بخش مسابقه بين المللي و در بخش فيلم هاي مهمان « كنار رودخانه » به كارگرداني عليرضا اميني در ساعت 16 و 30/18 اكران مي شوند.

گفتني است بخش پرسش و پاسخ فيلم هاي به نمايش درآمده هم ساعت 30/20 در سينما استقلال با حضور ارباب جرايد و دست اندركاران توليد برگزار خواهد شد. البته متاسفانه هنوز مجري اين بخش مشخص نيست.



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