جوانان چهارمحال وبختیاری برای انجام امور داوطلبانه ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری شامگاه سه‌شنبه در آئین تجلیل از جوانان جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس جمعیت هلال‌احمر کشور بیان کرد: جوانان با حضور در صحنه برای انجام امور خیرخواهانه و داوطلبانه می‌توانند به مردم کشور در زمان بروز حوادث و بحران‌ها کمک کنند.

وی افزود: در این راستا آموزش جوانان برای مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی باید در دستور کار جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

حیدری تصریح کرد: در اعتبارات سال ۱۴۰۱ و سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری مصوبات مطلوبی برای تجهیز پایگاه‌های امدادی، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط به جمعیت هلال‌احمر استان در نظر گرفته شد.

وی حضور به‌موقع نیروهای جمعیت هلال‌احمر در حوادث مختلف را باعث کاهش آلام آسیب‌دیدگان دانست و افزود: مدیریت میدانی در زمان بروز حوادث و بحران‌های احتمالی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: حضور به‌موقع نیروهای جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در مناطق سیل‌زده اخیر استان به‌خصوص در روستای بارده شهرستان بن نقش مهمی در مدیریت بحران، امدادرسانی اولیه و برآورد خسارت داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از نیازهای اصلی توسعه چهارمحال و بختیاری را تأمین منابع آب پایدار در بخش‌های مختلف دانست و اظهار داشت: در این راستا طرح‌های مهمی با بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است.

حیدری توسعه جاده‌های چهارمحال و بختیاری را از مهم‌ترین نیازهای استان برای دستیابی به شاخص‌های توسعه‌ای اعلام و بیان کرد: در این راستا دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به ارتقای محورهای ارتباطی کشور و استان داشته است.