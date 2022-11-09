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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۰

تشکیل ۴۴۳۸ پرونده تخلف صنفی در سیستان و بلوچستان

تشکیل ۴۴۳۸ پرونده تخلف صنفی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: ۴ هزار و ۴۳۸ پرونده تخلف صنفی طی هفت ماه اول امسال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر برخورد قانونی با هر گونه تخلف در حوزه اصناف و واحدهای اقتصادی، افزود: در هفت ماه اول امسال ۴ هزار و ۴۳۸ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی و اقتصادی سطح استان به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال تشکیل شده و پس از طی مراحل اداری و تکمیل پرونده برای رسیدگی قضائی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی بیان کرد: این پرونده‌ها حاصل گشت‌های مشترک با سایر دستگاه‌های مرتبط و بازدیدهای سرزده نظارتی بوده و این روند در تمام طول سال ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه خود مردم می‌توانند به عنوان بازرس افتخاری این اداره کل عمل کنند، خاطر نشان کرد: همه می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی واقتصادی، موارد را گزارش دهند.

کد مطلب 5627945

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