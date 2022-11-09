اردوی جهادی کتاب در مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جبار نژاد صبح چهارشنبه در نشست با رسانه‌ها، افزود: دو اردوی جهادی کتاب با محوریت مناطق محروم و عشایری استان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه ما در استان ۷٠ کتابخانه عمومی داریم، اظهار داشت: پنج کتابخانه مشارکتی و ۶۵ کتابخانه نهادی در استان فعال است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: ۳٠ هزار نفر عضو کتابخانه های استان بوده و ۷٠٠ هزار کتاب نیز در مخازن ما موجود است.

جبار نژاد با تاکید بر ایده کتابخانه مسئول، اظهار داشت: ما از ظرفیت کتابخانه مسئول برای توسعه محورهای فرهنگی مردم پایه استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به توانمند سازی جامعه، اظهار داشت: سعی ما بر این است که به یاری خانواده‌ها شتافته و هدفگذاری برنامه‌های مردم محور را داشته باشیم.

جبار نژاد از برگزاری ۳۶٠ برنامه طی هفته کتاب در استان خبر داد و گفت: چند برنامه با محوریت و نگاه ملی برگزار می‌شود.

وی سرانه مطالعه در استان را پایین دانست و گفت: در بین استان‌های با سرانه پایین مطالعه قرار داریم و باید توسعه فرهنگ مطالعه محقق شود.

جبار نژاد گفت: اگر از پایه برای فرهنگ سازی رشد مطالعه شروع کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.