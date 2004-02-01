فرودگاه بين المللي امام خميني با حضور رييس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رييس جمهور قرار است با حضور در فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) از بخشهاي مختلف آن ديدن كند.

فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در حالي به بهره برداري مي رسد كه پيش از اين 12 پرواز آزمايشي دراين فرودگاه انجام شده است.

بر اساس اين گزارش ظرفيت پذيرش مرحله اول اين فرودگاه سالانه 6 تا 5/6 ميليون نفر است كه در فاز دوم به حدود 15 ميليون مسافر و در مرحله سوم اين تعداد تا 40 ميليون مسافر در سال افزايش مي يابد.

براي ساخت فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) كه در زميني به وسعت 5/13 هزار هكتار احداث شده است تاكنون بالغ بر دو هزار و 600 ميليارد ريال و حدود 60 ميليون دلار هزينه شده است.

هزينه ساخت اين فرودگاه كه 75 درصد آن طي 5 سال گذشته ساخته شده است با قيمت هاي فعلي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي معادل 4 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.

سرانه فضاي در دسترس مسافران داخلي و خارجي فرودگاه بين المللي امام (ره) در ساعت اوج براي هر مسافر داخلي 18متر و براي هر مسافر خارجي نزديك به 25 متر مربع است.

براي ساخت فرودگاه امام 35 ميليون متر مكعب عمليات خاكبرداري ، 900 هزار متر مكعب بتن ريزي ، 35 هزار تن آرماتور بندي ، 6 هزار و 200 تن فلزي كاري و دهها هزار تن آسفالت ريزي ، 200 كيلومتر لوله كشي و 700 كيلومتر كابل كشي شده است.

فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) در 30 كيليومتري تهران واقع شده است.