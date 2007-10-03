روحیه شهادت طلبی در مردم مظلوم فلسطین شعله ورتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد در بیانیه مشترک ایت الله سید کاظم میانجی و دکتر سید حسین صابری آمده است: اینک که استکبار جهانی از طریق رژیم دست نشانده و غاصب صهیونیست و با تمام نیرو، امکانات و قوای خود از دستیابی به اهداف شوم خود عاجز مانده و آتش مبارزه و روحیه شهادت طلبی و نفی استکبار و استعمار بیش از پیش و روز به روز در مردم مظلوم فلسطین، حتی در کودکان و نوجوانان آن دیار شعله ورتر می شود و می رود که به پیروزی نهایی حق بر باطل منجر شود، وظیفه هر مسلمانی است که از آن مبارزاتی که با دست تهی اما با نیروی توکل و ایمان به خدا در راه دین خود می جنگند حمایت و پشتیبانی کند و لذا ملت مسلمان ایران و سایر ملل مسلمان جهان با شرکت در راهپیمائی روز قدس به این وظیفه دینی و سیاسی خود عمل می کنند .

اینجانبان به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و استاندار لرستان ضمن آرزوی قبول طاعات و عبادات کلیه هم استانیهای عزیز از عموم مردم خداجو و آزاده لرستان دعوت می نمائیم با لبیک به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره )بینانگذار عظیم الشان انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم و ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در راستای تحقق شعار (اتحاد و انسجام اسلامی) که از منویات مقام معظم رهبری است، همراه و همگام با سایر هموطنان عزیز با حضور پرشور خود در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس که همانا روز اعلام نفرت ملل مسلمان و آزادیخواه جهان از رژیم نامشروع اسرائیل و استکبار جهانیست پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین و انتفاضه اعلام نمایند .