برگزاری چهارمین مرحله رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج یزد

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت فضای مجازی و با هدف مانور یک حرکت هماهنگ در فضای مجازی، تشکیل یک فرماندهی و کنترل واحد برای عملیات در فضای مجازی، تولید حجم قابل توجهی از محصول با کیفیت رقابتی در طراز اندیشه و توان بسیج و ارائه توانمندی‌های تخصصی بسیج، رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج برگزار می‌شود.

وی، کشف استعدادها، سازماندهی گروه‌های تولید محتوا در بستر فضای مجازی و جذب ایده‌های برتر را از دیگر اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد و افزود: با برگزاری چنین رویدادهایی می‌توان توانمندی‌های فنی و خلاقانه نیروها را در یک عملیات واقعی ارتقاء بخشید.

حسینی با بیان اینکه علاقه‌مندان در قالب تیم‌های سه تا پنج نفره، تولید بازی‌های ویژه تلفن همراه، اپلیکیشن‌های موبایلی و پویانمایی و موشن گرافیک می‌توانند در این رویداد حضور داشته باشند، عنوان کرد: شرکت در این رویداد برای عموم آزاد است؛ پس از برگزاری مرحله استانی این رویداد، مرحله نهایی آن در نیمه دوم آذرماه امسال با حضور نفرات برتر مرحله استانی در تهران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در پایان این رقابت فشرده، تیم‌های برگزیده این سه بخش معرفی و محصولات آن‌ها با هدف تجاری‌سازی و افزایش ظرفیت اشتغال جبهه انقلاب اسلامی، ضمن بهره‌مندی از مشاوره تخصصی حین رقابت، جهت توانمندسازی و سازماندهی یکپارچه در سطح استان، حمایت خواهد شد، اضافه کرد: تیم‌های شرکت‌کننده ۴۸ ساعت در این رویداد که ۲۵ آبان برگزار خواهد شد حضور دارند و در پایان، تولیدات مورد داوری قرار می‌گیرد و در مراسم اختتامیه تیم‌های برگزیده اعلام می‌شوند.

دبیر رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج یزد عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه با مراجعه به سامانه event.bsjmajazi.ir مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند. همچنین برای مشاوره یا سؤال مرتبط با رویداد با شماره ۰۹۱۳۸۵۳۴۳۱۳ تماس حاصل کنند.