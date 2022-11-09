به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه سمیعی گفت: اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل در سال ۱۴۰۱ با در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و با هدف توسعه و ترویج مصرف فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، تولید داخل در منطقه و سایر کشورهای متقاضی واردات کالاهای ایرانی، سیاست‌های تشویقی صادرات فراورده‌های مذکور را ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های تشویقی منجر به افزایش صادرات فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل نسبت به سال‌های گذشته شده است، اظهار کرد: در ۷ ماهه اول سال صادرات فراورده‌های طبیعی و سنتی نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۰، ۱۵ درصد رشد داشته است.

سمیعی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل به منظور رشد صادرات جز برنامه‌های در اولویت اداره کل طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو بوده تا با تسهیل‌گری بیشتر در فرایندهای اجرایی، هدف افزایش صادرات به بازارهای جهانی محقق شود.