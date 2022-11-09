۴۹ نقاشی دیواری برای ارائه در سطح شهر تهران انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، داوری این دوره را محسن ناصریان، اونیش امین‌الهی و محمد زروئی نصرآبادی به عهده داشتند که از بین ۴۴۷ طرح ارسالی از سوی ۱۸۱ هنرمند، ۴۹ طرح از ۴۷ هنرمند را برای تأمین طرح انتخاب کردند.

بر اساس اعلام هیأت داوران نرگس دلاوری، تهمینه خواجوی، نسترن لشگری آزاد، سحر باصری سعدی، شیوا خوشبخت‌نژاد، سعید چاواری، خندان حائری‌نیا، اعظم‌السادات سیادت، سعیده تلخابی، فرشته زمانی، محبوبه پهلوان نوده، میثم نامدار، الهام احمدی، افروز قلی‌زاده، مریم سادات ابطحی، سیدرسول آمالی، میثم اربابون، نجمه آقاخانی‌زاده، پرستو آقایی، الهه کرامت، الناز ظفردار، سمیه چگینی، شهریار آریافر، محمدرضا فصیحی، نرگس علی بیگلو، عباس روزبهانی، عطا سرمست، جلال طاهریان، کوثر رضا لطفی، کابیشه کبیری، زهرا صفی‌آبادی، شهرام عباسی، نرجس امینی‌زاده، سیده غزاله میردوزنده، کیارش بیابانی همدانی، امین یزدانی، محبوبه اسکندری، بهاره حاتمی، معصومه پارسا، مهرناز اسدبیک خوئی، پروین افتخاری، غزاله صرافیان، اسماً قوام‌پور بیدگلی، سیدمحمدرضا میردامادی، هدی شاکر، سوده ساسانی و پندار ناصر شریف برگزیدگان این دوره فراخوان هستند.

اعلام اسامی منتخبین به منزله انتخاب قطعی برای اجرا نبوده و پذیرش اجرای طرح‌ها منوط به بررسی و درخواست زیباسازی مناطق ۲۲ گانه و همچنین جانمایی مناسب اثر است.

تمامی پذیرفته‌شدگان می‌توانند برای امضای فرم تسویه حساب و ارائه مدارک مالی تا پایان وقت اداری ۲۳ آبان‌ به صورت حضوری (شخصاً یا وکیل رسمی) به اداره نقاشی این سازمان مراجعه کنند. منتخبین همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۹۶۰۴۴۱۵۴ تماس بگیرند.