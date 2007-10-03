بوش باید کنگره را در جریان طرح های خود درباره خروج از عراق قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، قانونگذاران آمریکایی با 377 رای موافق در برابر 46 رای مخالف این لایحه را تصویب کردند که بر مبنای آن دولت "جرج بوش" رئیس جمهوی آمریکا باید در مدت 60 روز و پس از آن هر 90 روز یک بار به کنگره درباره طرح عقب نشینی خود در عراق گزارش دهد.

"استنی هویر" رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا گفت :"هدف ما تغییر مسیر در عراق است؛ کسانی که می خواهند از ما در این زمینه حمایت کنند؛ در صورت پیوستن به ما مورد استقبال قرار خواهند گرفت."

بر اساس این لایحه، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) باید در مدت 60 روز طرح های مربوط به عقب نشینی نیروهای مبارز و تغییر در ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی به یکی از دو ماموریت ضد تروریسم و آموزش نیروهای امنیتی عراق را به کنگره ارائه کند، اما این اقدام یک خط زمانی را برای عقب نشینی مشخص نمی کند و الزامی را بر دولت وارد نمی کند تا آن را به اجرا درآورد.

این گزارش باید شمار نظامیانی را که برای ماموریتهای جدید لازم است و همچنین تجهیزاتی که باید باقی بمانند و اینکه دقیقا نیروها و تجهیزات چگونه به آمریکا بازگردانده خواهند شد، به تفصیل شرح دهد.

از سوی دیگر، چندی پیش چندین لایحه پیشنهادی دموکراتها در مجلس سنا درباره عراق با شکست روبرو شد از جمله لایحه ای درباره قطع بودجه رزمی نیروها درعراق تا ژوئن سال آینده میلادی.

مجلس سنای آمریکا اخیرا طرح تجزیه عراق به سه منطقه شیعه، سنی و کردنشین را به عنوان یک راه حل سیاسی برای این کشور تصویب کرد که با مخالفت گسترده عراقی ها و کشورهای جهان روبرو شد.