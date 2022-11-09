توجه به مناطق محروم اصفهان اولویت مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی افتتاح شده در منطقه ۱۱ الگویی برای اجرا در همه مناطق شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ است، اظهار داشت: یکی از این پروژه‌های امروز احداث ورزشگاه روباز مجهز به امکانات ورزشی مورد نیاز جوانان بود که این ظرفیت‌های ورزشی جدید در تمام مناطق شهر باید ایجاد شود.

وی تصریح کرد: توجه به محلات و مناطق محروم یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است زیرا این مهم به توسعه و پیشرفت شهر می‌انجامد.

شهردار اصفهان بهره‌برداری از ورزشگاه چندمنظوره و افتتاح چند خیابان را خدمت کوچکی به مردم منطقه رهنان دانست و ابراز داشت: باید نقطه به نقطه شهر اصفهان برای زندگی بهتر شهروندان مهیا شود.

قاسم زاده به مطالبه مردم رهنان برای دسترسی به قطار شهری با ایجاد ایستگاه در این منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: آغاز خط ۲ قطار شهری از خیابان کهندژ پیش‌بینی شده است که این خط در ادامه به سمت خمینی‌شهر عبور می‌کند؛ از این رو در این محور ایستگاه وجود دارد و رهنان را پوشش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت شهری محله‌محوری و محرومیت‌زدایی است، ابراز داشت: هر موضوعی که تبدیل به این رویکرد می‌شود تمام اقدامات نیز در راستای آن رویکرد شکل می‌گیرد و به طور قطع در مدیریت شهر نیز این‌گونه خواهد بود.

شهردار اصفهان با اشاره به تشکیل میز محلات، تصریح کرد: با توجه به رویکرد محله‌محوری در مدیریت شهری قرار است هر سال از هر منطقه دو محله انتخاب و در صدد رفع مشکلات آنها در بخش‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و زیباسازی اقدام شود.

قاسم زاده با بیان اینکه تمام رویدادها و اقدامات در محلات با مشارکت مردم شکل خواهد گرفت، اضافه کرد: به بیان دیگر شهروندان در کشف مسئله و ارائه راه‌حل، مدیریت شهر را یاری می‌کنند.

به گزارش مهر، آئین بهره‌برداری از پروژه‌های شاخص منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان شامل افتتاح خیابان شهدای غربی، خیابان کاتب، مجموعه ورزشی چند منظوره و دیگر پروژه‌های عمرانی با اعتبار بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان امروز در این منطقه انجام شد.

از جمله پروژه‌هایی که امروز در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان افتتاح شد، بهره‌برداری از فاز اول خیابان کاتب اصفهانی به طول ۲۵۰ متر و عرض ۲۴ متر است که با هزینه عمرانی و ترافیکی ۳۰ میلیارد ریال و هزینه تملک ۲۵۰ میلیارد ریال احداث شده است.

همچنین زمین ورزشی چندمنظوره روباز نیز در این منطقه افتتاح شد؛ این زمین با ۲۵۰۰ متر مربع زیربنا شامل زمین چمن مصنوعی و زمین چندمنظوره است که با ۳۵ میلیارد ریال اعتبار احداث شده و هزینه تملک آن شامل ۱۷۵ میلیارد ریال است.