سرانه مصرف آب تبریز ۸۵ لیتر بالاتر از استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خانی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه کشور ما از جمله کشورهای خشک و نیمه خشک منطقه است، اظهار کرد: میانگین بارش سالانه در جهان ۷۵۰ میلی متر بوده در حالی که این میانگین در کشور ما ۲۵۰ میلی متر یعنی یک سوم میانگین جهانی است.

وی افزود: آذربایجان شرقی نیز از این قضیه مستثنی نبوده همچنین مصرف آب در این استان از الگوی بالایی برخوردار است.

خانی ادامه داد: متوسط مصرف سرانه جهانی آب ۱۵۰ لیتر در شبانه روز بوده در حالی که متوسط مصرف آب به ازای هر فرد در آذربایجان شرقی ۲۲۰ لیتر در شبانه روز و در شهرستان تبریز ۲۳۵ لیتر است و این میزان در پیک مصرف و فصل تابستان به ۲۵۰ لیتر در شبانه روز نیز می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی این میزان بارش جوابگوی نیاز بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعتی کشور را نمی‌دهد بنابراین مردم باید به سمت رعایت الگوی مصرف آب روی بیاورند چراکه در غیر این صورت در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

خانی افزود: برای جبران کسری آب شرب کلانشهر تبریز باید مدام به فکر منابع جدید تأمین آب بود، ولی به دلیل محدودیت منابع این کار به سختی انجام می‌شود و در نتیجه باید مردم به سمت رعایت الگوی مصرف سوق یابند.

وی اظهار کرد: منابع تأمین کننده آب شهرستان تبریز از ۴ منبع خط آبرسانی زرینه رود ۵۵ درصد، خط آبرسانی نهند ۱۳ درصد، چاه‌ها (هروی، سعید آباد، قزلجه میدان) ۳۱ درصد و قنوات یک درصد تأمین می‌شود که ۶۹ شهر با ۴ میلیون نفر جمعیت شهری و ۲۷۶۰ روستا را پوشش می‌دهد که به دلیل بارش کم میزان ذخایر سدها به پایین‌ترین حد خود رسیده است و در صورت عدم بارش باران مؤثر در این فصل با مشکل شدید تأمین آب روبرو خواهیم شد.

خانی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان اقدامات پیشگیرانه خود برای جبران کسری آب شرب کلانشهر تبریز را با برنامه ریزی های مناسب کوتاه و بلند مدت انجام می‌دهد تا شهر مشکلی در تأمین آب شرب نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از مردم خواست الگوی مصرف آب را رعایت کرده و از آب شرب فقط برای مصارف ضروری مانند شرب و بهداشتی استفاده کنند و از مصرف آن برای مصارف غیرضروری از جمله شستن خودرو، فرش و سایر موارد خودداری کنند.

خانی گفت: سال‌های قبل ۱۵ شهر اما هم اکنون ۷ شهر از ۶۵ شهر استان در تولید و مصرف آب در وضعیت سربه‌سر قرار دارند و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف در آنها، آسیب پذیر برای قطعی آب هستند.

وی افزود: این شهرها شامل هریس، هادیشهر، بخشایش، بستان آباد، آذرشهر، مرند و شهر جدید سهند هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی تاکید کرد: مشکل آب در شهر سهند جدی است و تبدیل به مطالبه اصلی شرکت آب و فاضلاب نیز شده چرا که افق جمعیتی پیش بینی شده برا این شهر ۲۲۵ هزار نفر پیش بینی شده اما با پروژه‌های در حال ساخت جمعیت این شهر ۲۷۵ هزار نفر پیش بینی می‌شود یعنی ۵۰ هزار نفر بیشتر از میزان تعیین شده است و این باعث مشکل در تأمین آب شهر سهند در بلند مدت خواهد شد.

خانی تصریح کرد: در این شهر به دلیل آبادی‌ها و اراضی اطراف شهر با محدودیت حفر چاه روبرو هستیم و برای حل مشکل نیاز به تمهیداتی از جمله تفکیک انشعابات غیرضروری و استفاده از پساب تصفیه خانه در فضای سبز هستیم.

وی گفت: کلانشهر تبریز تنها شهر، در کشور و استان است که قطعی آب در دوران پیک مصرف تابستان نداشتیم مگر به دلایل فنی و ترکیدگی که آن هم در کمترین زمان ممکن حل شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف مخصوص دوره خاصی از سال نیست و باید همه روزها رعایت کرد.

خانی ادامه داد: ما برای شهر به شهر و شهرستان به شهرستان برنامه عمل تعریف می‌کنیم تا در مدت زمان مشخص و عید سال بعد کارهای لازم انجام شود تا در گذر از پیک مصرف سال بعد جوابگو باشیم.

وی اظهار کرد: از ۲ هزار ۷۶۰ روستا استان ۲ هزار روستا مشکل تأمین آب ندارند اما ۷۶۰ روستا به دلیل خشکسالی‌های اخیر که ۲۵ درصد کاهش بارش داشتیم بر چاه‌ها و چشمه‌ها تأثیر گذاشته که باعث مشکل برای تأمین آب پایدار هستند.

خانی افزود: تعدادی از این روستا نیز از محل محرومیت زدایی و توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی سپاه عاشورا در حال انجام است و در برخی شهرستان‌ها با پیشرفت خوبی مواجه هستند.