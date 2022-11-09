تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل اماکن ورزشی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در بازدید از مجموعه چند منظوره تالار وزنه‌برداری اردبیل اظهار کرد: پرورش قهرمانان ملی و بین‌المللی اردبیل را به یک برند ورزشی در کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه قهرمانان وزنه‌برداری اردبیل شهره بین‌المللی و جهانی دارند، تصریح کرد: تداوم پرورش این نخبه‌های ورزشی در اردبیل می‌تواند سبب استمرار درخشش چهره این استان در مجامع جهانی شود.

استاندار اردبیل با تاکید بر تسریع در تکمیل تالار وزنه‌برداری اردبیل گفت: حضور ۲ تن از قهرمانان وزنه‌برداری اردبیل در کسوت مدیریت فدراسیون وزنه‌برداری نقطه عطفی برای ارتقای ورزش استان بوده و می‌تواند مایه خیر و برکت برای اردبیل باشد.

عاملی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی مجموعه تالار وزنه‌برداری اردبیل در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال‌جاری نیز مقرر شده با حمایت مسئولان ورزشی و مدیران استان ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل از نظر شاخص سرانه ورزش وضعیت نامناسبی دارد، خاطرنشان کرد: تأثیرات ورزش از جهات مختلف جسمی و روحی ثابت شده هست و باید امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای حوزه ورزش فراهم کنیم.

عاملی با اشاره به وجود محدودیت‌هایی در منابع مالی ورزش استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم تا پایان آذرماه ۱۵۰ میلیارد ریال و تا پایان سال هم ۱۵۰ میلیارد ریال دیگر تخصیص داده شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: یکی از سالن‌های بسیار ارزشمند و بی‌نظیر در استان اردبیل خانه وزنه‌برداری است که امیدواریم بتوانیم این مجموعه را تا دهه فجر برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی آماده کنیم.