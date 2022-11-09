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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۷

استاندار اردبیل خبر داد؛

تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل اماکن ورزشی اردبیل

تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل اماکن ورزشی اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: سال گذشته برای تکمیل اماکن ورزشی حدود ۲۰۰ میلیارد ریال منابع تخصیص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در بازدید از مجموعه چند منظوره تالار وزنه‌برداری اردبیل اظهار کرد: پرورش قهرمانان ملی و بین‌المللی اردبیل را به یک برند ورزشی در کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه قهرمانان وزنه‌برداری اردبیل شهره بین‌المللی و جهانی دارند، تصریح کرد: تداوم پرورش این نخبه‌های ورزشی در اردبیل می‌تواند سبب استمرار درخشش چهره این استان در مجامع جهانی شود.

استاندار اردبیل با تاکید بر تسریع در تکمیل تالار وزنه‌برداری اردبیل گفت: حضور ۲ تن از قهرمانان وزنه‌برداری اردبیل در کسوت مدیریت فدراسیون وزنه‌برداری نقطه عطفی برای ارتقای ورزش استان بوده و می‌تواند مایه خیر و برکت برای اردبیل باشد.

عاملی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی مجموعه تالار وزنه‌برداری اردبیل در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال‌جاری نیز مقرر شده با حمایت مسئولان ورزشی و مدیران استان ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل از نظر شاخص سرانه ورزش وضعیت نامناسبی دارد، خاطرنشان کرد: تأثیرات ورزش از جهات مختلف جسمی و روحی ثابت شده هست و باید امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای حوزه ورزش فراهم کنیم.

عاملی با اشاره به وجود محدودیت‌هایی در منابع مالی ورزش استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم تا پایان آذرماه ۱۵۰ میلیارد ریال و تا پایان سال هم ۱۵۰ میلیارد ریال دیگر تخصیص داده شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: یکی از سالن‌های بسیار ارزشمند و بی‌نظیر در استان اردبیل خانه وزنه‌برداری است که امیدواریم بتوانیم این مجموعه را تا دهه فجر برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی آماده کنیم.

کد مطلب 5628544

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