مدیریت صحیح مصرف منابع آبی کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل ظهر چهارشنبه در نشست شورای پیگیری از وقوع جرم در کرمان گفت: یکی از مشکلات جدی در کرمان که تبعات مختلفی دارد خشکسالی و استفاده بی رویه از منابع آبی در سال‌های گذشته است که باید برای رفع مشکلات چاره اندیشی کرد.

وی عنوان کرد: منابع آب موجود باید به درستی مدیریت شود تا بتوان استفاده بهینه از منابع داشت.

قویدل بیان کرد: وضعیت فعلی منابع آبی در کرمان مناسب نیست و باید چاره اندیشی شود، سرانه مصرف آب در کرمان بسیار بیشتر از حد استاندارد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کرمان ادامه داد: توسعه آبیاری نوین ضروری است و باید در این زمینه کار کنیم همچنین تسهیلات باید بیشتر شود و نظارت نیز در خصوص ارائه تسهیلات را بیشتر کرد.

وی گفت: اینکه به برخی افراد تسهیلات بدهیم و منابع جای دیگر هزینه شود قابل قبول نیست و نظارت روی هزینه تسهیلات باید انجام شود.