۱۹۹ کیلوگرم حشیش در سیرجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی امیرسبتکی در تشریح این خبر گفت: مأموران یگان امداد هنگام گشت‌زنی شبانه در یکی از بلوارهای خروجی شهر به یک خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و به آن دستور ایست دادند اما با فرار این خودرو روبرو شدند.

وی با اشاره به تعقیب و مراقبت ضربتی این خودرو اظهار داشت: راننده این خودرو که خود را در معرض دستگیری دیده، با رها کردن خودرو در یک نقطه به صورت پیاده اقدام به فرار کرده و از دید مأموران خارج شده است.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو ۱۹۹ کیلوگرم حشیش را کشف کردند که اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم این پرونده ادامه دارد.