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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۳

فرمانده انتظامی سیرجان:

۱۹۹ کیلوگرم حشیش در سیرجان کشف شد

۱۹۹ کیلوگرم حشیش در سیرجان کشف شد

کرمان - فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه پژو حامل ۱۹۹ کیلوگرم حشیش هنگام گشت‌زنی شبانه مأموران یگان امداد در محدوده درون‌شهری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی امیرسبتکی در تشریح این خبر گفت: مأموران یگان امداد هنگام گشت‌زنی شبانه در یکی از بلوارهای خروجی شهر به یک خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و به آن دستور ایست دادند اما با فرار این خودرو روبرو شدند.

وی با اشاره به تعقیب و مراقبت ضربتی این خودرو اظهار داشت: راننده این خودرو که خود را در معرض دستگیری دیده، با رها کردن خودرو در یک نقطه به صورت پیاده اقدام به فرار کرده و از دید مأموران خارج شده است.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو ۱۹۹ کیلوگرم حشیش را کشف کردند که اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم این پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 5628560

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