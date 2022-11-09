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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۰۱

استاندار همدان:

فرمانداران زمینه های رشد اقتصاد دانش بنیان را مهیا کنند

فرمانداران زمینه های رشد اقتصاد دانش بنیان را مهیا کنند

همدان- استاندار همدان گفت: فرمانداران، بنیادها و بنیان‌های لازم اقتصاد دانش بنیان در شهرستان‌ها را ایجاد کنند تا فعالان استان به طور یک‌نواخت از نگاه عدالت‌محور دولت سیزدهم برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در چهارمین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان همدان عنوان کرد: پیش‌نیاز اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، ابنیه و شبکه‌های لازم در استان است.

وی ادامه داد: فرمانداران، بنیادها و بنیان‌های لازم در شهرستان‌ها را ایجاد کنند تا فعالان سطح استان به طور یک‌نواخت از نگاه عدالت‌محوری دولت سیزدهم برخوردار شوند.

استاندار همدان گفت: بی شک، تقویت و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش و ارتقای بهره‌وری، کارایی و کارآمدی در محصولات، ارتقای تولید، کاهش هزینه‌ها و اقتصادی شدن قیمت تمام‌شده را به دنبال دارد.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه تلاش فرمانداران شهرستان‌های همدان، ملایر، فامنین و بهار در راستای ایجاد خانه‌های خلاق به عنوان پایه و مبنای اقتصاد دانش‌بنیان، قابل تقدیر و تشکر است، ادامه داد: تعامل و ارتباط بین دانشگاه‌ها با مجموعه تولیدی‌های استان بیش از پیش، نزدیک‌تر و سازنده باشد.

وی افزود: مصوبات ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در قالب نظر و جلسات باقی نماند، بلکه باید ضمن توجه ویژه به آن، زمینه اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها در استان فراهم شود.

استاندار همدان با بیان اینکه از همه ظرفیت‌ها و استعدادهای استان در راستای هم‌افزایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استفاده می‌کنیم، گفت: طبق قانون، ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای به صندوق حمایت از اقتصاد دانش بنیان اختصاص یافته است.

کد مطلب 5628565

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