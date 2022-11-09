فرمانداران زمینه های رشد اقتصاد دانش بنیان را مهیا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در چهارمین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان همدان عنوان کرد: پیش‌نیاز اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، ابنیه و شبکه‌های لازم در استان است.

وی ادامه داد: فرمانداران، بنیادها و بنیان‌های لازم در شهرستان‌ها را ایجاد کنند تا فعالان سطح استان به طور یک‌نواخت از نگاه عدالت‌محوری دولت سیزدهم برخوردار شوند.

استاندار همدان گفت: بی شک، تقویت و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش و ارتقای بهره‌وری، کارایی و کارآمدی در محصولات، ارتقای تولید، کاهش هزینه‌ها و اقتصادی شدن قیمت تمام‌شده را به دنبال دارد.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه تلاش فرمانداران شهرستان‌های همدان، ملایر، فامنین و بهار در راستای ایجاد خانه‌های خلاق به عنوان پایه و مبنای اقتصاد دانش‌بنیان، قابل تقدیر و تشکر است، ادامه داد: تعامل و ارتباط بین دانشگاه‌ها با مجموعه تولیدی‌های استان بیش از پیش، نزدیک‌تر و سازنده باشد.

وی افزود: مصوبات ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در قالب نظر و جلسات باقی نماند، بلکه باید ضمن توجه ویژه به آن، زمینه اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها در استان فراهم شود.

استاندار همدان با بیان اینکه از همه ظرفیت‌ها و استعدادهای استان در راستای هم‌افزایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استفاده می‌کنیم، گفت: طبق قانون، ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای به صندوق حمایت از اقتصاد دانش بنیان اختصاص یافته است.