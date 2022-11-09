۶۲ درصد سهمیه ایجاد اشتغال استان همدان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان همدان، گفت: از تأکیدات مقام معظم رهبری در کنار تولید، ایجاد اشتغال است و مصداق بارز آن نیز، در شعار سال موجود است.

وی با بیان اینکه از مشکلات جامعه ما، موضوع بیکاری است که آفت و آسیب‌های بسیاری دارد، تاکید کرد: باید مراقبت کرد که ایجاد اشتغال‌های نوین به‌گونه‌ای صورت گیرد که اشتغال‌های پیشین از بین نرود.

استاندار همدان با اشاره به اینکه سهمیه ایجاد اشتغال استان در دستگاه‌های مختلف اجرایی، در سال جاری، ۲۳ هزار و ۵۸۹ نفر بوده است که تا کنون برای ۱۴ هزار و ۶۲۷ نفر ایجاد اشتغال شده است، اضافه کرد: با تلاش مجموعه مدیریتی استان، حدود ۶۲ درصد از سهمیه ایجاد اشتغال استان محقق شده است.

قاسمی فرزاد گفت: ورود تکنیک و ماشین آلات برتر به حوزه تولید، نباید حذف بی‌محابای نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: بعضی از شهرستان‌ها متناسب با سهمیه تکلیفی در حوزه ایجاد اشتغال پیشگام هستند.

ایجاد اشتغال باید منطبق با زیست بوم استان باشد

استاندار همدان با بیان اینکه ۲۳ هزار شغل مبنا و پایه تکلیف استانی در راستای ایجاد اشتغال است و باید بتوانیم تا پایان سال آن را به طور کامل تحقق ببخشیم، اضافه کرد: با توجه به شرایط کم‌آبی استان، ایجاد اشتغال باید منطبق با زیست بوم استان باشد.

وی یادآور شد: در برخی روستاهای استان، مزیت‌های نسبی وجود دارد که با توجه به آن، می‌توان زمینه اشتغال در این نقاط را فراهم کرد.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید به سمت تخصصی شدن پیش بروند، اضافه کرد: تاکنون عملکرد بانک‌ها در حوزه اشتغال به گونه‌ای نبوده که بتواند رضایتمندی کامل را دریافت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا ظرفیتی که در حوزه اشتغال مشخص شده هرچه سریع‌تر جذب شود، افزود: مشاغل خانگی به ویژه در روستاها بسیار حائز اهمیت است، لذا توجه به این حوزه از مهاجرت به شهرها جلوگیری خواهد کرد.

قاسمی فرزاد تاکید کرد: بانک‌ها توجه ویژه ای به پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی در حوزه روستایی داشته باشند.

استاندار همدان در پایان خواستار ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه، شش ماهه یا یکساله بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا شد.