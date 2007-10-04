به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نانسی درحالی که یک بازی کمتر دارد، در دیداری خارج ازخانه به مصاف موناکو می رود تا درصورت پیروزی برابراین تیم، باردیگر به صدرجدول رده بندی لوشامپیونه صعود کند.

همچنین تیم بوردو درحساسترین بازی این هفته در ورزشگاه خانگی میزبان لیون است. درحال حاضر لیون صدرنشین رقابتهای لوشامپیونه است و بوردو با یک امتیاز کمتر رده سوم را در اختیار دارد.

برنامه کامل هفته هشتم رقابت های لوشامپیونه به این شرح است:

جمعه 13/7/86

* موناکو - نانسی

شنبه 14/7/86

* سنت اتین - مارسی

* متز - استراسبورگ

* لوران - کان

* لیل - والنسین

* لانس -اوسر

* لومان - نیس نانسی

* پاریسن ژرمن - رن

یکشنبه 15/7/86

* سوشو - تولوز

* بوردو - لیون

جدول رده بندی:

1- لیون 19 امتیاز

2- نانسی 19 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- بوردو 18 امتیاز

4- والنسین 17 امتیاز

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18- سوشو 7 امتیاز

19- لانس 6 امتیاز(یک بازی کمتر)

20- متز 5 امتیاز