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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۵۱

مدیرکل حج و زیارت کرمانشاه:

مشکلات اعزام کاروانی عتبات عالیات از مرز خسروی رفع می‌شود

مشکلات اعزام کاروانی عتبات عالیات از مرز خسروی رفع می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: مشکلات اعزام کاروانی عتبات عالیات از مرز خسروی رفع می‌شود.

سعید کریمی خو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف اعزام زائران عتبات عالیات از مرز خسروی، اظهار کرد: به دلیل آنکه شرکت‌های حمل و نقل عراق در مرز منذریه عراق مستقر نیستند فرآیند اعزام زائران از این مرز متوقف شده است.

وی افزود: طی جلساتی که با حضور استاندار کرمانشاه با رئیس سازمان حج و زیارت کشور برگزار شد تا با استفاده از شرکت‌های حمل و نقل داخلی برای حل مشکل اقداماتی صورت گیرد.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته اعزام کاروانی به زودی از مرز خسروی از سر گرفته خواهد شد.

کریمی خو بیان کرد: در صورت مهیا شدن شرایط زوار استان‌های غربی و شمالغربی از مرز خسروی تردد خواهند کرد.

وی تاکید کرد: مرز خسروی در شهرستان قصرشیرین دارای زیرساخت‌های مناسب مرزی است و در ایام اربعین با استقبال چشمگیر زئران رو به رو شد.

کد مطلب 5628622

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