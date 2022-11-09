سعید کریمی خو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف اعزام زائران عتبات عالیات از مرز خسروی، اظهار کرد: به دلیل آنکه شرکت‌های حمل و نقل عراق در مرز منذریه عراق مستقر نیستند فرآیند اعزام زائران از این مرز متوقف شده است.

وی افزود: طی جلساتی که با حضور استاندار کرمانشاه با رئیس سازمان حج و زیارت کشور برگزار شد تا با استفاده از شرکت‌های حمل و نقل داخلی برای حل مشکل اقداماتی صورت گیرد.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته اعزام کاروانی به زودی از مرز خسروی از سر گرفته خواهد شد.

کریمی خو بیان کرد: در صورت مهیا شدن شرایط زوار استان‌های غربی و شمالغربی از مرز خسروی تردد خواهند کرد.

وی تاکید کرد: مرز خسروی در شهرستان قصرشیرین دارای زیرساخت‌های مناسب مرزی است و در ایام اربعین با استقبال چشمگیر زئران رو به رو شد.