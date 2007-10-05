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۱۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۱

70 هزار بلیت برای دربی تهران به فروش می رسد / بلیت دربی پیش فروش می شود

70 هزار بلیت برای دربی تهران به فروش می رسد / بلیت دربی پیش فروش می شود

فدراسیون فوتبال برای شصت و سومین دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس 70 هزار بلیت را به صورت پیش فروش در اختیار علاقمندان به فوتبال قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، همچون سال های اخیر فدراسیون فوتبال درنظر دارد برای تسهیل در امر ورود تماشاگران به استادیوم برای تماشای بازی استقلال - پرسپولیس، بلیت این مسابقه را به صورت پیش فروش در اختیار علاقمندان به فوتبال قرار دهد.

بر اساس هماهنگی های حاصله از سوی فدراسیون فوتبال با شورای تامین استان تهران تعداد 70 هزار بلیت برای این بازی فروخته خواهد شد که رقم آن پنج هزار قطعه بیشتر از دربی شصت و دوم است.

بلیت فروشی شصت و سومین دربی تهران چند روز پیش از برگزاری این بازی در ورزشگاه های اصلی شهر تهران آغاز خواهد شد.

کد مطلب 562871

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