درخت انقلاب با خون شهدا و اتحاد مردم هر روز تنومندتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز چهارشنبه در یادواره ۴۰۰ شهید ایل بزرگ خزل گفت: شهدا ستاره‌های تابناکی شدند برای کسانی که در مسیر ضلالت گمراه شدند و مسیرحق را نشان دادند.

وی اظهار کرد: نبرد حق و باطل دائمی است، مؤمنان در راه خدا و گمراهان در راه ضلالت و گمراهی هستند.

حجت الاسلام کریمی تبار افزود: دشمن دیروز با جنگ احزاب و امروز با جنگ ترکیبی و جنگ نرم در برابر اسلام ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: مردم ما سیل خروشانی بودند که به حرکت در آمدند و به دنیا ثابت کردند که دشمنان از رسیدن به اهدافشان ناکام خواهند ماند.

حجت الاسلام کریمی تبار تاکید کرد: فریب خوردگان سرنوشتی بهتر از منافقین ندارند، امروز جامعه ما نیاز مند وحدت و یکپارچگی است و محور وحدت شهدا هستند.

امام جمعه ایلام افزود: امروز انقلاب چنان تنومند شده که در برابر چنین بادهایی نمی لرزد چرا که این درخت تنومند توانسته است دشمنان را ناکام بگذارد.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: نسل جدید ما ثابت کردند که آینده انقلاب اسلامی در دست آن هاست و انقلاب را ولی عصر (عج) تحویل خواهند داد.