روز جهانی قدس عامل وحدت جهان اسلام است

"الهامی الملیجی" درگفتگو با مهر با بیان این مطلب در آستانه روز جهانی قدس، درباره علت نامگذاری این روز از سوی امام خمینی(ره) گفت : همانطوری که می دانید امام خمینی(ره) روزهفتم آگوست سال 1979 از همه مسلمانان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را درهرسال به عنوان روزجهانی قدس گرامی بدارند، اما علت نامگذاری این روز، این است که قدس یکی ازمهمترین نمادهای اسلامی به شمارمی رود.



وی افزود : درقدس مسجدی به نام مسجد الاقصی وجود دارد که قبله اول مسلمانان است و همچنین به این علت که این مکان دینی و تاریخی درمعرض عملیات یهودی سازی قرارگرفته است و از زمان اشغال آن ازسوی صهیونیستها درسال 1967، این عملیات همچنان ادامه دارد. درعین حال نیزصهیونیست برای از بین بردن مسجد الاقصی تلاش می کنند و با توجه به اینکه این مسجد درنزد مسلمانان ازجایگاه مهمی برخورداراست، سمبل و نماد مهم و قوی برای اتحاد و یکپارچگی مسلمانان به شمارمی رود، بنابراین امام خمینی(ره) آخرین جمعه ماه رمضان را ازآنجایی که در دهه آخرماه رمضان قراردارد و با شبهای قدر نیز همزمان است، روز قدس نامید تا بیانگر مقدس بودن این روز باشد.

این روزنامه نگارمصری که با روزنامه الشرق الاوسط لندن نیزهمکاری دارد، درباره تاثیر این روز در تقویت وحدت بین مسلمانان گفت: دراین روز مسلمانان در محکومیت صهیونیستها و حمایت از مبارزان فلسطینی راهپیمایی می کنند و جا دارد به این نکته اشاره کنیم که شراره های انتفاضه دوم پس ازتظاهرات خشمگینانه فلسطینی ها در نقض حریم مسجد الاقصی ازسوی شارون شعله ور شد.

وی درادامه تصریح کرد: دراین روزهای مبارک امیدواریم که همه دلسوزان امت اسلام برای تقویت وحدت گروه های مقاومت فلسطینی ازطریق گفتگویی که بر اصول ملی تاکید دارد، تلاش کنند.

الهامی الملیجی تحلیلگرمصری

این تحلیلگر مصری درباره اینکه مسلمانان چگونه می توانند از این روز به بهترین شکل استفاده کنند، اظهارداشت : مسلمانان با برگزاری تظاهرات، همایشها و برنامه های تلویزیونی و انتشارمقالات در روزنامه ها با این هدف که قدس در نزد بیش از یک میلیارد مسلمان جهان ازجایگاه مهمی برخوردار است و همچنین با هدف شناساندن جایگاه قدس به نسلهای جدید تا این حرکتها به حمایت معنوی و مادی از مجاهدین فلسطینی تبدیل شود؛ می توانند از روز جهانی قدس به بهترین نحوه استفاده کنند.

کاخ سفید باهدف ازبین بردن مسئله فلسطین، برگزاری کنفرانس صلح را درخواست کرده است.

الهامی الملیجی درباره اینکه چرا واشنگتن درتلاش برای برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه است، و هدف از برگزاری این کنفرانس چیست؟ گفت : این تحرکات مشکوک از طرف کاخ سفید با هدف محو کردن آثار و ابعاد مسئله فلسطین انجام می شود.

وی درادامه افزود: آمریکا، حاکمان عرب را به این علت به این کنفرانس دعوت می کند تا آنان را دربرابر دسیسه های صهیونیستی آمریکایی با هدف یهودی سازی قدس و ازبین بردن آثار مسئله فلسطین تسلیم کند.

الملیجی درپاسخ به این پرسش که تفرقه و چند دستگی فلسطینیان تاچه حد می تواند به محقق شدن اهداف این کنفرانس کمک کند؟ تصریح کرد: اختلافات کنونی که بین فلسطینی ها وجود دارد درحال حاضر فقط به دسیسه ها و توطئه های فلسطینی خدمت می کند؛ این کنفرانس یکی از اهداف صهیونیستها برای دامن زدن به اختلافات فلسطینی ها است و درنتیجه زمینه را برای اجرای دسیسه های صهیونیستها و در راس آن اعمال راه حل های مبتنی برتسلیم که درنهایت مسئله فلسطین را هدف قرار می دهد، فراهم می کند.

وی درباره اینکه چگونه روزجهانی قدس می تواند به وحدت فلسطینی ها و رهایی اولین قبله مسلمانان از چنگال اشغالگران کمک کند؟ گفت : از طریق تشکیل هیئتی برای پیگیری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و تحرکات مسلمانان درجهان می توان در این راه گام برداشت.

"الملیجی" درپایان افزود: ما می توانیم فلسطین را آزاد کنیم و با وحدت مسلمانان برسرگزینه مقاومت و وحدت آنان دراینکه تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، حق ملت فلسطین است، می توانیم سرزمین فلسطین را آزاد سازیم و این تنها راه آزاد سازی است.