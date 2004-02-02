تخلفات مالي با تغيير قانون چك از بين نمي رود

ژيلا سعيدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با وجود اينكه قانون جديد چك منجر به آزادي بسياري اززندانيان شده است ، اما مشكلات اقتصادي مردم در جامعه باعث شده تا روند تخلفات مالي همچنان ادامه داشته باشد و كاهشي در آن ايجاد نشود .

وي ماده 7 قانون جديد چك را در كاهش چك هاي با مبالغ بالا تا حدودي موثر دانست و ادامه داد : طبق ماده 7 قانون چك اگر فردي بخواهد بيش از اعتبار سالانه خود اقدام به صدور چك كند بايد ضامني را معرفي كند و چون برخي سودجويان و متخلفان امكان معرفي ضامن را ندارند ، نمي توانند اقدام به صدور چك هاي با مبالغ بالا را كنند بنابراين همين امر باعث مي شود تا صدور چك هايي با مبالغ بالا تا حدود بسياري در جامعه كاهش پيدا كند ، اما امروزه همچنان اكثر مبالغ چك صادر شده كمتر از 10 ميليون تومان نيست.

داديار دادسراي ناحيه شميران خاطر نشان كرد : تصويب يك قانون جديد هميشه راه كار مناسبي براي محدود كردن جرايم و از بين رفتن مشكلات نيست ، بلكه بايد فكري اساسي در خصوص مشكلات كلان اقتصادي در جامعه صورت گيرد چراكه امروزه مشكلات مالي و اقتصادي مردم يكي از عوامل موثر گسترش صدور چك هاي بلا محل در جامعه شده است .