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۱۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۲

افتخاری در گفتگو با مهر:

داوران دربی تغییر نخواهند کرد

داوران دربی تغییر نخواهند کرد

رئیس سازمان لیگ برتر گفت : داوران اسپانیایی همچنان گزینه اصلی برای قضاوت دیدار پرسپولیس و استقلال هستند و با تعویق یک روزه این دیدار تغییری در ترکیب آنها به وجود نخواهد آمد.

رضا افتخاری با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : هماهنگی های لازم برای قضاوت دربی با داوران اسپانیایی انجام شده و تعویق یک روزه این مسابقه نیز به اطلاع آنها خواهد رسید. با این شرایط تصور نمی کنم مشکلی برای حضور سه داور اسپانیایی جهت قضاوت دیدار استقلال و پرسپولیس در تهران وجود داشته باشد .

افتخاری تصریح کرد : در جلسه روز پنجشنبه با مسئولان شورای تامین استان تهران هماهنگی های لازم برای برگزاری هرچه بهتر بازی استقلال - پرسپولیس انجام شد وامیدواریم این مسابقه همچون سالهای قبل با کمترین مشکلی برگزار شود تا شاهد روز باشکوهی در فوتبال کشور باشیم .

وی در خصوص برنامه ریزی مسابقات آتی لیگ برتر اظهار داشت : برنامه ریزی مسابقات تا هفته سیزدهم انجام شده و برنامه این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد .

کد مطلب 562911

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