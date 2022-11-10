خبر های خوش استاندار/از سفر رئیسی به استان تا افتتاح فولاد قاین

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه پنج شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با بیان اینکه ضمن تقدیر از رئیس دستگاه قضا و هیئت همراه از سفر به خراسان جنوبی بیان کرد: استکبار معتقد است نظام ولایی ما نتوانسته امنیت را برای ملت ایران رقم بزند اما بیشترین ساعت و اعتبار را برای ضربه زدن به انقلاب و ایران هزینه می‌کند که این به معنای پیشرفت و تعالی نظام است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه آمریکا در بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی قرار دارد، اظهار کرد: امروز شاهد کاهش اثر دلار در عرصه‌های بین‌المللی، افزایش صادرات نفت، شاهد افزایش صادرات غیر نفتی هستیم.

وی بیان کرد: به خاطر تحریم‌ها و بی کفایتی برخی مدیران در دوران گذشته اعتماد عموم از سبد نظام خارج شد اما امروز به همت مسئولان، مردم با اعتماد به نظام به کف میدان می‌آیند.

قناعت بیان کرد: فتنه ترکیبی امروز دشمن سنگین، هوشمندانه و گران است که نشان از ضعف دشمن و حرکت رو به جلوی کشور ایران است.

آب مهم‌ترین مشکل خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی استانی دین دار و دارای مردمی فرهنگ دوست و با اصالت است، اظهار کرد: درصد مشارکت مردم در تمام انتخابات بالا بوده و جزو رتبه‌های اول کشور است.

وی با بیان اینکه در گذشته به این استان کم توجه شده و باعث شده در زیرساخت‌ها دارای مشکلاتی جدی باشد، افزود: طی چند ماه گذشته بیشترین وقت را بر روی تأمین زیرساخت‌ها گذاشته‌ایم.

قناعت آب را یکی از مهم‌ترین مشکلات زیرساختی استان دانست و گفت: خط دوم انتقال آب از خلیج فارس از ابتدای استقرار دولت سیزدهم پیگیری شده اما این طرح به دلیل موقعیت جغرافیایی استان زمان بر است.

وی با بیان اینکه مجری این پروژه شرکتی خصوصی بوده که چندین جلسه با این شرکت برگزار شده است، گفت: درخواست کردیم از منطقه‌ای که مرز بین خراسان جنوبی و رضوی است، لوله‌های انتقال آب به داخل خراسان جنوبی اجرایی شود که مسیر انتقال کوتاه‌تر شود.

سفر آیت الله رئیسی به خراسان جنوبی

قناعت با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در استان بیان کرد: واگذاری اراضی در ۲۹ شهر ویلایی بوده و در دو شهر قاین و بیرجند به شکل آپارتمانی انجام می‌شود.

وی با اشاره به پروژه راه آهن بیان کرد: این پروژه کریدور جنوب _شمال بوده که هم در بحث ترانزیت کالا و هم جابجایی مسافر طراحی شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تسریع در روند طرح راه آهن بیرجند_ قاین_یونسی از خواسته‌های دانشجویان در جلسات امروز هم بود، گفت: کنسرسیوم بانکی برای اجرای این پروژه تشکیل شده که اخیراً در مورد بحث وام با مشکل مواجه شده بودیم که قول مساعدت جهت همکاری را گرفته ایم.

وی ادامه داد: در چند هفته آینده شاهد حضور رئیس جمهور در استان خواهیم بود که طی این سفر طرح فولاد قاین افتتاح می‌شود و شاهد آغاز عملیات اجرایی مجدد راه آهن خواهیم بود.