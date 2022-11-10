وضعیت مرزنشینان خراسان جنوبی مناسب نیست/گلایه از کم کاری ها

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی پنج شنبه شب در شورای اداری خراسان جنوبی که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: در لوایح همکاری بسیار خوبی بین قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت وجود دارد که مصداق‌های متعددی را شامل می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با اشاره به تلاش نمایندگان خراسان جنوبی در لایحه شورای های حل اختلاف، ادامه داد: از مدیران دستگاه قضائی خراسان جنوبی در راستای حل مشکلات مردم و همکاری با نمایندگان آنان در مجلس تقدیر و تشکر می‌کنم.

نخعی با اشاره به اینکه از قاین و سرایان و فردوس و نهبندان و بیرجند و بشرویه و خوسف و… ظرفیت‌های مختلف از حیث کشاورزی، گردشگری و اقتصادی وجود دارد، گفت: در کنار آن تهدیدهایی نیز وجود دارد که نمونه آن مرز طولانی با افغانستان با توجه به چالش‌های این همجواری و بودن در مسیر تردد انواع قاچاق از مواد مخدر تا سوخت و… است.

تهدیدهای مرز را تبدیل به فرصت نکردیم

وی با تأکید بر اینکه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، گفت: البته ما به واسطه عدم استفاده درست از پتانسیل مرز نتوانسته این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت مرزنشینان ما به هیچ وجه مناسب نیست، یادآور شد: ما از روند کند رسیدگی‌ها برای مرزنشینان گلایه مند هستیم و هر هفته جوانان ما در جاده و به واسطه قاچاق سوخت جان خود را از دست می‌دهند.

نخعی با تأکید بر برخی از کم کاری‌ها در رسیدگی به وضعیت مرزنشینان، یادآور شد: به نظر من در این حوزه‌ها باید پرونده‌ای با عنوان ترک فعل تشکیل شود.

برخی شهرهای خراسان جنوبی دادگاه ندارند

وی با اشاره به گلایه‌های مردم در زمینه مشکلات زیرساختی، گفت: وسعت بسیار زیاد خراسان جنوبی و فاصله زیاد شهرها از هم موجب شده که برخی از شهرهای خراسان جنوبی از وجود مراکز قضائی بی بهره باشند که در این زمینه باید تدبیر شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات مردم در حوزه تملک زمین، یادآور شد: مردم در روستاها برای تملک زمین‌های پدری خود مشکل دارند که در این زمینه باید تسهیل گری شود.