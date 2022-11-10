فرونشست زمین در خیابان انقلاب سنندج

صلاح الدین وکیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل فرونشست زمین در بخش‌هایی از خیابان انقلاب و برای حفظ سلامتی شهروندان این محدوده مسدود شده است.

وی افزود: متأسفانه بامداد پنج شنبه یکی از لوله‌های اصلی آب شرب سنندج حین حفاری توسط پیمانکار شرکت آب و فاضلاب در محدوده خیابان انقلاب با شکستگی مواجه شد که این امر موجب قطعی جریان آب برای بسیاری از محلات شد.

وکیلی اظهار داشت: جاری شدن آب این خط لوله موجب فرونشست زمین در این محدوده شده است که شهرداری برای حفظ سلامت شهروندان با همکاری پیمانکار شرکت آب و فاضلاب اقدام به مسدود کردن محدوده فرونشست کرده است.

ادریس شریفی مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه هدایت آب‌های سطحی سرای رحمان در محدوده خیابان انقلاب سنندج یک پروژه مشترک بین شهرداری و آبفاست.

وی افزود: پیمانکار این پروژه در هفته‌های گذشته بخشی از این پروژه‌ها انجام داده و شهرداری نیز اقدام به آسفالت آن کرده بود.

شریفی خاطرنشان کرد: متأسفانه بامداد پنج شنبه شاهد شکستن یکی از لوله‌های ۸۰۰ میلیمتری انتقال آب شرب سنندج در این محدوده بودیم که با دبی ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه آب در محدوده این کانال جاری شد و همین امر موجب فرونشست بخشی از کانال تازه تعمیر خیابان انقلاب شد.

وی افزود: پیمانکار پروژه با بسیج همه امکانات و نیروها در حال اصلاح آسیب‌ها بوده و امیدواریم در سریع‌ترین زمان ممکن این دغدغه مردمی رفع شود.