سپاهان از سد الوحده گذشت / 90 دقیقه تا صعود نماینده ایران به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 30 /20 دقیقه امشب دو تیم سپاهان ایران و الوحده امارات در ورزشگاه فولادشهر و در حضور نزدیک به 25 هزار تماشاگر به قضاوت داور سنگاپوری به مصاف هم رفتند که درپایان تیم سپاهان موفق شد با پیروزی برابر الوحده کار خود برای دیدار برگشت را آسان کند.

برای تیم فوتبال سپاهان در این بازی محمود کریمی 2 گل و محرم نویدکیا ( پنالتی)یک گل به ثمر رساندند . نیمه اول این دیدار یک برصفر به سود سپاهان به پایان رسید اما در شروع نیمه دوم الوحده روی تعلل خط دفاعی سپاهان به گل تساوی دست یافت. در ادامه محمود کریمی برای دومین بار دروازه حریف را بازکرد و این بازیکن توانست در دقایق پایانی یک خطای پنالتی هم بگیرد که محرم نویدکیا این ضربه را به گل تبدیل کرد. در نهایت این دیدار با برتری 3 بر1 نماینده ایران به پایان رسید تا این تیم شانس زیادی برای صعود به دیدار فینال داشته باشد.

دیدار برگشت دو تیم سپاهان و الوحده سه هفته دیگر در امارات برگزار خواهد شد.