پس از سقوط حكومت صدام احساس امنيت بيشتري مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، كمال خرازي وزير امورخارجه دراين گفتگو درخصوص اوضاع اخير در پارلمان ايران با توجه به نزديكي برگزاري انتخابات پارلمان اظهار داشت : وجود اختلاف ميان گروههاي سياسي طبيعي است اما آنچه كه منطقي به نظر مي رسد اين است كه هر دو طيف سياسي اصلاح طلب و محافظه كار بايد براساس قانون و مطابق با آن عمل كنند .

خرازي همچنين با اشاره به اينكه آنچه اكنون در ايران روي داده است يك مسئله داخلي است، افزود : به طورقطع مقامات ايراني درصدد رفع اين مشكل برآمده اند و آن را حل خواهند كرد.

وزيرامورخارجه درواكنش به اين مطلب كه ازنظررسانه هاي غرب شخص شما نيزبه عنوان يكي ازافراد وابسته به گروه محافظه كار به شمار مي آئيد ، گفت : " شخص من ؟ ، به هيچ وجه "

وي در ادامه با ذكر اين مطلب كه من يكي از اعضاي دولت سيد محمد خاتمي رئيس جمهورايران هستم، افزود : حال هرگونه كه مي خواهيد درمورد من و دولت خاتمي قضاوت كنيد .

خرازي در خصوص دليل پذيرش كمكهاي آمريكا به زلزله زدگان بم به نويه زوريخر سايتونگ گفت : آمريكا در قالب كمكهاي بشر دوستانه اقدام به ارسال محموله به ايران كرد ما نيزعلاوه برپذيرش كمكها، نيروهاي امدادگر اين كشور را نيز پذيرفتيم .

وزير امورخارجه در ادامه افزود : ايران نيز پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 اولين كشوري بود كه همدردي خود را با قربانيان اين حادثه اعلام كرد .

كمال خرازي درخصوص بازديد مجدد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از فعاليتهاي هسته اي ايران اظهار داشت : به زودي گروه ديگري از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران بازديد مي كنند و ما نيز آمادگي خود را در اين زمينه اعلام كرده ايم .

وي خاطرنشان كرد ايران پس از امضاي پروتكل الحاقي همواره بر تعهدات خود درقبال آژانس بين المللي انرژي اتمي پايبند بوده و خواهد بود و اكنون زمان آن فرارسيده تا كشورهاي اروپايي نيز به تعهدات خود در قبال ايران پايبند باشند.

وزير امورخارجه ايران در واكنش به اينكه آيا مقامات ايران از بروز جنگ به دليل فعاليتهاي هسته اي اين كشوربيم دارند ، گفت : ما به هيچ وجه از كسي واهمه نداريم .

وي افزود : ايران بارها از صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود خبر داده و به همين منظور نيز هيچ واهمه اي از هيچ كسي نداشته و نداريم .

وزير امورخارجه در ادامه اظهار داشت : تنها خطري كه همچنان احساس مي شود ، سلاحهاي هسته اي رژيم صهيونيستي است .

خرازي در خصوص اوضاع عراق و اينكه آمريكا از بوجود آمدن ايران دوم در هراس است ، گفت : عراق ، عراق است و ايران ، ايران .

وي در ادامه با اشاره به اينكه اوضاع ايران و عراق كاملاً متفاوت است و به هيچ وجه نمي توان اين دو كشور را بايكديگر مقايسه نمود، تصريح كرد : مردم عراق نمي توانند ايران را الگوي خود قرار دهند بلكه بايد خودشان در خصوص سرنوشت خود تصميم گيري نمايند .

خرازي در پاسخ به سوال نويه زوريخر سايتونگ درباره احتمال برقراري رابطه با غرب گفت : ايران در زمان دولت سيد محمد خاتمي به دستاوردهاي مهمي در زمينه سياست خارجي دست يافت كه بي گمان مي توان از سرگيري رابطه با غرب را نيز در اين زمينه به شمار آورد .

وي با اشاره به اينكه نبايد فراموش كنيم كه گفتگو در شرايط احترام متقابل انجام خواهد گرفت، افزود : پس از انقلاب مواردي پيش آمد كه سبب ايجاد سوء تفاهم براي شماري ازكشورهاي شد، اما بايد خاطر نشان كنم كه ما همواره از منافع خود دفاع مي كنيم .





