به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس ، "خاویر سولانا " شب گذشته با حضور در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا با اعلام این مطلب مدعی شد : چنانچه ایران در موضوع هسته ای خود و رایزنی های لازم در این زمینه نرمش لازم را انجام ندهد با تحریم های اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد .

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه خاطر نشان کرد : ما نمی توانیم تا ابد منتظر ایران باشیم و باید در کوتاهترین زمان ممکن شاهد نتیجه های لازم در راستای رایزنی های انجام شده باشیم .

این مقام اروپایی همچنین تصریح کرد : در رایزنی آخر با " علی لاریجانی " دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته ای ایران تلاش های لازم انجام شد تا به نتجه قابل قبولی دست پیدا کنیم .

سولانا افزود : باید برای آماده کردن زمینه های لازم برای تداوم گفتگوهایی که ضرورت دارند، تلاش شود.