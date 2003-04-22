  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۲:۴۰

اين ماه از سوي خانه تئاتر

جشن روز جهاني تئاتر برگزار ميشود

خانه تئاتر در ماه دوم سال 82 ،جلسات نمايشنامه خواني ،سخنراني هاي علمي ،بزرگداشت و جشن روز جهاني تئاتر را برگزار مي كند.

به گزارش خبرگزاري  مهر ، برنامه هاي خانه تئاتر عبارتند از: روز شنبه ششم  بين ساعت14 تا 17  نمايشنامه خواني «درس» اثر « اوژن يونسكو » به كارگرداني كيومرث مرادي ، ساعت 18 همين روز جلسه سخنراني  در خصوص آسيب شناسي حرفه بازيگري درخانه هنرمندان ، شنبه سيزدهم ساعت 14 جلسه نمايشنامه خواني « ملودي ورشو » نوشته لئونيزورين به كارگرداني مريم كاظمي در خانه هنرمندان و برگزاري جشن روز جهاني  تئاتر با همكاري مركز هنر هاي نمايشي ، ساعت 18 در سالن اصلي تئاتر شهر.
همچنين روز شنبه بيستم ارديبهشت جلسه نمايشنامه خواني« ببر كاپيتان » اثر آثول فوگارد به كارگرداني ايمان افشاريان در ساعت 14 وتكريم يكي از بزرگان تئاتردر خانه هنرمندان برگزارميشود.
در مراسم نمايشنامه خواني  بيست و هفتم ارديبهشت نيز ، نشست پژوهشي تئاتر خياباني با حضور هنرمندان ، اساتيد و كارشناسان  برگزار ميشود. 
کد مطلب 563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها