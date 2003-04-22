جشن روز جهاني تئاتر برگزار ميشود

به گزارش خبرگزاري مهر ، برنامه هاي خانه تئاتر عبارتند از: روز شنبه ششم بين ساعت14 تا 17 نمايشنامه خواني «درس» اثر « اوژن يونسكو » به كارگرداني كيومرث مرادي ، ساعت 18 همين روز جلسه سخنراني در خصوص آسيب شناسي حرفه بازيگري درخانه هنرمندان ، شنبه سيزدهم ساعت 14 جلسه نمايشنامه خواني « ملودي ورشو » نوشته لئونيزورين به كارگرداني مريم كاظمي در خانه هنرمندان و برگزاري جشن روز جهاني تئاتر با همكاري مركز هنر هاي نمايشي ، ساعت 18 در سالن اصلي تئاتر شهر.

همچنين روز شنبه بيستم ارديبهشت جلسه نمايشنامه خواني« ببر كاپيتان » اثر آثول فوگارد به كارگرداني ايمان افشاريان در ساعت 14 وتكريم يكي از بزرگان تئاتردر خانه هنرمندان برگزارميشود.

در مراسم نمايشنامه خواني بيست و هفتم ارديبهشت نيز ، نشست پژوهشي تئاتر خياباني با حضور هنرمندان ، اساتيد و كارشناسان برگزار ميشود.



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