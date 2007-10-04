به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شده بود با صدور بیاینه ای به کار خود پایان داد.

در این بیانیه همچنین سو استفاده از واژه تروریسم با اهداف خاص سیاسی بمنظور مخدوش کردن چهره کشورهای اسلامی محکوم شده و اعضا علاوه بر محکوم کردم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین، اظهارات نخست وزیر این رژیم را در داشتن سلاح هسته ای و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به حریم هوایی سوریه محکوم کردند.

اقدامات زورمدارانه یک جانبه علیه اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نیز در این بیانیه محکوم شده است.