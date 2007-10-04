به گزارش خبرنگار مهر دراشنویه، مسئول بخش مردم شناسی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری آذربایجان غربی در جلسه بررسی این موضوع در فرمانداری اشنویه گفت: این سینما به دلیل بلا استفاده ماندن با بیش از یک میلیارد ریال اعتبار ساماندهی و به گنجینه مردم شناسی و باستان شناسی تبدیل می شود .

علی قربانی افزود: تاکنون 70 اثر تاریخی شهرستان اشنویه در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده و برای ساماندهی دره شهدای اشنویه که یکی از زیباترین تفرجگاه های آذربایجان غربی است برنامه خاصی در دست اجراست .

سنگ نوشته معروف کلاشین با قدمت دو هزار و 800 سال به عنوان یکی از کهن ترین کتیبه های تاریخ ایران زمین متعلق به شهرستان مرزی اشنویه است که هم اکنون در گنجینه ارومیه نگهداری می شود.