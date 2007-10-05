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۱۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۱

23 پروژه آبرسانی روستایی در خراسان رضوی بهره برداری شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: 23 پروژه آبرسانی روستایی در روستاهای این استان بهره برداری شده است.

محمدعلی میرزا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این پروژه ها در 40 روستای این استان با اعتباری بالغ بر 53 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و توسعه روستایی به بهره برداری رسیده است.
 
وی اظهار داشت: این پروژه ها در شهرستان های مشهد، سبزوار، تربت حیدریه، خواف، تایباد، درگز، بردسکن، کاشمر، چناران و کلات بهره برداری شده اند.

میرزا محمودی در ادامه بیشترین پروژه های افتتاحی را در شهرستان مشهد عنوان کرد و یادآور شد: با افتتاح این پروژه ها 15 روستا با جمعیت یک هزار و 539 خانوار در قالب چهار پروژه آبرسانی از آب آشامیدنی سالم بهره مند شده اند.
 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی عنوان کرد: برای بهره مندی از این روستاها حدود 17 میلیارد و 273 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 563027

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