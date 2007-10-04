به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیرامور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد با وزیر امور خارجه هند دیدار و گفت‌وگو کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفت: اراده سیاسی مقامات دو کشور بر توسعه هر چه بیشتر این روابط استوار است.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص خط لوله صلح تصریح کرد: امیدواریم که هند با غلبه برموانع احتمالی بتواند نیل به توافق نهایی سه جانبه را سرعت ببخشد.

متکی هم چنین اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آماده تعیین تاریخ برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور است.

وزیرامور خارجه هند نیز با اشاره به روابط خوب دو کشور گفت: روند این روابط رو به جلو است و در حوزه اقتصادی شرکت های بزرگتر در همکاری با ایران فعل هستند.

وی افزود: ما هم خواهان فعال کردن کمیسیون مشترک دو کشور هستیم وآمادگی کامل برای تعیین زمان برگزاری این نشست را داریم.

وزیر امور خارجه هند در خصوص خط لوله صلح تصریح کرد: ما علاقمندیم که این پروژه به نتایج عملی برسد و در حال نهایی کردن توافق با پاکستان در خصوص این موضوع هستیم و سعی می کنیم برخی مشکلات فراروی طرح را حل کنیم.

وی افزود: خط لوله صلح پروژه بزرگی است که تحقق آن برای سه کشور ایران، هند و پاکستان مهم است .



همچنین وزرای دو کشور پیرامون مسایل منطقه‌ای تبادل نظر کردند.