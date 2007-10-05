جلسه فوق العاده مسئولان فدراسیون تکواندو / احتمال تغییرات گسترده در تیم ملی

به گزارش خبرنگارمهر، کادرفنی تیم ملی تکواندو پس از بازگشت از رقابت های جهانی منچستر درجلسه مهم صبح فردا برنامه ها و اهداف آینده خود را ترسیم می کنند.

این جلسه ساعت 11 روز شنبه با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، سیدحسین عباسی دبیر، حسن ذوالقدر، مجید افلاکی و مرتضی بهرامی نژاد مربیان تیم ملی و هادی ساعی و یوسف کرمی دوتکواندوکار اعزامی به منچستر درمحل فدراسیون تشکیل خواهد شد.

قراراست دراین جلسه ضمن بررسی عملکرد تیم ملی در رقابت های انتخابی المپیک، برنامه تیم ملی برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک در قاره آسیا نیزتدوین شود. به احتمال فراوان کادرفنی و نفرات تیم ملی پس از این جلسه دستخوش تغییرات گسترده ای خواهند شد.