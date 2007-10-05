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۱۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۱

جلسه فوق العاده مسئولان فدراسیون تکواندو / احتمال تغییرات گسترده در تیم ملی

جلسه فوق العاده مسئولان فدراسیون تکواندو / احتمال تغییرات گسترده در تیم ملی

در پی نتایج ضعیف تیم ملی تکواندو کشورمان در رقابت های انتخابی المپیک در منچستر انگلیس، مسئولان فدراسیون تکواندو با تشکیل جلسه ای فوق العاده برنامه ها و اهداف آینده این فدراسیون را ترسیم خواهند کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، کادرفنی تیم ملی تکواندو پس از بازگشت از رقابت های جهانی منچستر درجلسه مهم صبح فردا برنامه ها و اهداف آینده خود را ترسیم می کنند.

این جلسه ساعت 11 روز شنبه با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، سیدحسین عباسی دبیر، حسن ذوالقدر، مجید افلاکی و مرتضی بهرامی نژاد مربیان تیم ملی و هادی ساعی و یوسف کرمی دوتکواندوکار اعزامی به منچستر درمحل فدراسیون تشکیل خواهد شد.

قراراست دراین جلسه ضمن بررسی عملکرد تیم ملی در رقابت های انتخابی المپیک، برنامه تیم ملی برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک در قاره آسیا نیزتدوین شود. به احتمال فراوان کادرفنی و نفرات تیم ملی پس از این جلسه دستخوش تغییرات گسترده ای خواهند شد.

کد مطلب 563063

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