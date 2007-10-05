برتری با 2 گل متضمن صعود به دیدار نهایی نیست / سپاهان مقابل تیم های بزرگ خوب بازی می کند

منصور ابراهیم زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان ما در دیدار مقابل الوحده شروعی خوبی داشتند که ماحصل آن زدن یک گل در دقایق ابتدایی بازی بود. می دانستیم با فشار روی دروازه الوحده می توانیم برای خود شانس بالای گلزنی خلق کنیم و خیلی خوب از این حربه برای رسیدن به گل استفاده کردیم.

وی ادامه داد: پس از به ثمر رسیدن گل روند خود را حفظ کردیم. ضمن دفاع از گل زده روی دروازه حریف حمله نیز می کردیم. در این بین حدفاصل دقایق آغازین نیمه دوم تا اندازه ای تمرکز بازیکنانمان به هم خورد و با اشتباهات فردی خود به حریف شانس و موقعیت گلزنی دادیم که به دنبال آن یک بار دروازه مان بازشد. در ادامه بازهم به بازی مسلط شدیم و توانستیم به یک گل دیگر دست یابیم تا با فراغ بال خود را مهیای دیدار برگشت کنیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به نقاط ضعف تیم فوتبال الوحده گفت: ما می دانستیم تیم الوحده از کناره های زمین و عمق دفاع ضربه پذیر است و بخوبی از این راه برای رسیدن به دروازه این تیم استفاده کردیم.

ابراهیم زاده با اشاره به این نکته که برتری 3 بریک متضمن صعود تیم فوتبال سپاهان به دیدار نهایی نیست، افزود: ما اگر با همان تاکتیک بازی رفت به مصاف الوحده برویم می توانیم در بازی برگشت با پیروزی زمین مسابقه را ترک کنیم. به هیچ عنوان فریب پیروزی در بازی رفت را نمی خوریم و برای کسب نتیجه در بازی برگشت به دیدار الوحده خواهیم رفت که قطعا با میل تهاجمی بالا به دنبال پیروزی خواهد بود.

وی با تشریح شیوه بازی تیمش در دیدار مقابل الوحده امارات گفت: در این بازی با سه دفاع بازی می کردیم تا اینکه در دقایق میانی نیمه دوم تصمیم گرفتیم شیوه بازی خود را تغییر دهیم. در بیشتر زمان بازی در این نیمه با سیستم 1-3-2-4 یا 3-3-4 بازی می کردیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص دلایل افت این تیم در دقایق آغازین نیمه دوم گفت: فکر می کنم تمرکز تیمی ما در این دقایق به هم خورد و بازیکنان نسبت به جریان بازی بی تفاوت شدند. خوشبختانه پس از دریافت گل تساوی خیلی زود به بازی بازگشتیم و توانستیم نتیجه را به سود خود عوض کنیم. این گل دقت عمل بازیکنان سپاهان را هم بیشتر کرد.



نمایی از بازی سپاهان ایران - الوحده امارات

ابراهیم زاده در پاسخ به این پرسش که "آیا فکر می کردید بتوانید الوحده را در اصفهان با سه گل شکست دهید"، گفت: هدف اول ما این بود که گل نخوریم اما زمانی که بازی شروع شد این توانایی را در خود دیدیم که می توانیم به گل هم برسیم. خوشبختانه در جریان بازی اتفاقات هم به سود ما رقم خورد که در نهایت برتری 3 بریک را از آن خود کردیم.

وی در خصوص اخراج مدافع تیم فوتبال الوحده امارات، گفت: اخراج بازیکن الوحده باعث شد تا بازیکنان این تیم بیشتر خود را جمع کنند و با تمرکز به دنبال دفاع باشند تا بازی حداقل با شکست یک برصفر آنها خاتمه یابد. زمانی که گل مساوی را هم وارد دروازه ما کردند با میل تدافعی بالا به دنبال دفاع از دروازه خودی برآمدند اما نتوانستند مقابل حملات ما دوام بیاورند و 2 بار دیگر دروازه شان باز شد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیرامون بازی حساس تیمش مقابل استقلال گفت: برای ما بازی مقابل الوحده هم یک بازی لیگی بود. هیچ وجه تمایزی در بازی های داخلی خود با مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا نمی بینم. با همان آمادگی که در مسابقات لیگ قهرمانان به میدان می رویم در لیگ برتر نیز بازی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: استقلال تیم خوب و پرمهره ای است که از کادر فنی خوبی بهره می برد. اما شاخصه اصلی تیم سپاهان این است که مقابل تیم های بزرگ خوب بازی می کند و مطمئنا برای ادامه روند موفقیت های تیم در لیگ قهرمانان آسیا و بازی های لیگ برتر به کسب پیروزی در این بازی خانگی می اندیشیم.