به گزارش خبرنگار مهر در اهواز سازمان بنادر و کشتیرانی خوزستان اعلام کرد: در شش ماهه اول سال جاری، ۴۳ هزار و ۳۷۸ تن کالای غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این مدت در بندر خرمشهر ۱۷ هزار و ۱۵۵ تن کالا تخلیه و ۲۶ هزار و ۲۲۳ تن کالا نیز بارگیری شده است.

بر اساس این گزارش در شش ماهه اول امسال چهار هزار و ۱۱۹ دستگاه کامیون از این بندر وارد و یا خارج شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

همچنین یک هزار و ۲۳۱ شناور در این مدت به این بندر وارد و یا خارج شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش دارد.

در شش ماه نخست امسال هیچ مسافری در این بندر جابجا نشده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این رقم 100 درصد کاهش داشته است.

عمده کالای وارد شده به بندر خرمشهر را لوازم خانگی، لوازم یدکی، کالاهای سوپرمارکت، لاستیک و پلاستیک، پارچه، چوب و تخته، ماشین آلات، مصنوعات فلزی و خودرو شامل شده و از جمله کالاهای صادر شده از این بندر نیز می توان به لاستیک و پلاستیک، لوازم خانگی، میوه و تره ‌بار و کالاهای سوپر مارکتی اشاره کرد.

خوزستان برخوردار از بنادر بزرگی چون امام خمینی(ره)، آبادان و خرمشهر است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند.