دانشگاه مازندران دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای پذیرش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه همچنین در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری در رشته های مهندس مکانیک گرایش ساخت و تولید و تبدیل انرژی، مهندسی برق، حقوق خصوصی و ریاضی با گرایش های آنالیز تابعی کاربردی، آنالیز تابعی غیر خطی، نظریه عملکردها، ابرساختاری های جبری، حلقه های و مدول و آنالیز مجانبی دانشجوی دوره دکتری تخصصی می پذیرد.

متقاضیانی که مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان و تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند، می توانند مدارک خود را تا پایان دی ماه 1386 ارسال کنند.

سایر داوطلبان نیز مدارک خود را باید تا تاریخ 15 آبان ماه 1386 برای اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران ارسال کنند.

آزمون دکتری این دانشگاه در آبان ماه برگزار می شود.