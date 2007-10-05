خدمات پستی در کرمان به صورت آن لاین ارائه می شود

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت : با توجه به اجرای دولت الکترونیک در استان کرمان ضرورت استفاده از خدمات الکترونیکی در خدمات پستی ضرورت می یابد .

وی با اشاره به راه اندازی پست الکترونیک در کرمان افزود : سرویس پست الکترونیک امکان ارسال و دریافت نامه ها و ثبت نام دانشگاه ها را در شبکه اینترنت در چند صدم ثانیه فراهم می کند .

احمدی خاطرنشان کرد : با اجرای دولت الکترونیک در خدمات پستی، زمان ارسال مرسوله از زمان لحظه دریافت مرسوله به وسیله پست تا ارسال آن به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش می یابد .

مدیرکل پست استان کرمان یادآور شد : اداره پست استان کرمان در سال 86 با توجه به شاخص های تعریف شده رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داد .