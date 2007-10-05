خدمات پستی در کرمان به صورت آن لاین ارائه می شود

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به اجرای دولت الکترونیک در استان کرمان ضرورت استفاده از خدمات الکترونیکی در خدمات پستی ضرورت می یابد.
وی با اشاره به راه اندازی پست الکترونیک در کرمان افزود: سرویس پست الکترونیک امکان ارسال و دریافت نامه ها و ثبت نام دانشگاه ها را در شبکه اینترنت در چند صدم ثانیه فراهم می کند.
احمدی خاطرنشان کرد: با اجرای دولت الکترونیک در خدمات پستی، زمان ارسال مرسوله از زمان لحظه دریافت مرسوله به وسیله پست تا ارسال آن به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش می یابد.
مدیرکل پست استان کرمان یادآور شد: اداره پست استان کرمان در سال 86 با توجه به شاخص های تعریف شده رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داد.
احمدی بیان داشت: برای تسهیل در خدمات پستی کد 10 رقمی پستی باید جایگزین پلاک های آب، برق و تلفن شود، زیرا استفاده از این پلاک ها برای شناسایی مکان و افزایش سرعت عملیات پستی خواهد شد.
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