کاهش جرایم در ماه رمضان محسوس است

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در طول ماه مبارک رمضان به دلیل اجرای دستورات دینی و دوری مردم از گناه و جرم دادسرای سیرجان بطور محسوسی خلوت شده است و آمار پرونده های ورودی به این دادسرا نیز کاهش داشته است.
فرج الله کارگرتصریح کرد: آثار معنوی ماه رمضان و دوری مردم از مسائل غیر شرعی و غیر قانونی در این ماه عامل کاهش جرم و جنایت در روزهای اخیر است.
وی از مردم خواست با حفظ روحیات اسلامی در طول سال بویژه در ماه مبارک رمضان کوشا یباشند.
دادستان سیرجان از برخورد جدی دادسرا با پدیده روزه خواری خبر داد و گفت: افرادی که به دلایل مختلف قادر به روزه داری نیستند با حفظ حرمت ماه رمضان از روزه خواری در ملاء عام خودداری کنند.
کارگر گفت: در این ماه با توجه به ضرورت استفاده مردم از فیوضات ماه مبارک زندانیان جرایم غیر عمد از مرخصی ویژه ماه مبارک رمضان بهره مند شده اند.
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