کاهش جرایم در ماه رمضان محسوس است

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان در گفتگو با مهر اظهار داشت : در طول ماه مبارک رمضان به دلیل اجرای دستورات دینی و دوری مردم از گناه و جرم دادسرای سیرجان بطور محسوسی خلوت شده است و آمار پرونده های ورودی به این دادسرا نیز کاهش داشته است .

فرج الله کارگرتصریح کرد : آثار معنوی ماه رمضان و دوری مردم از مسائل غیر شرعی و غیر قانونی در این ماه عامل کاهش جرم و جنایت در روزهای اخیر است .

وی از مردم خواست با حفظ روحیات اسلامی در طول سال بویژه در ماه مبارک رمضان کوشا یباشند .

دادستان سیرجان از برخورد جدی دادسرا با پدیده روزه خواری خبر داد و گفت : افرادی که به دلایل مختلف قادر به روزه داری نیستند با حفظ حرمت ماه رمضان از روزه خواری در ملاء عام خودداری کنند .