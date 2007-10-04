به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام کرد : مادران چند شهید به نمایندگی از خانواده های چهار هزار شهید گلگون کفن منطقه 17 ، به پاس مواضع انقلابی و دفاع شجاعانه دکتر محمود احمدی نژاد از آرمان های انقلاب اسلامی در مجامع جهانی به ویژه سخنرانی در دانشگاه کلمبیا ، لوح شجاعت علوی را به رئیس جمهور اهداء کردند .



دکتر احمدی نژاد ساعت 20 و 30 دقیقه چهارشنبه شب هنگام ورود به خیابان منتهی به مسجد امام رضا (ع) در جنوب تهران مورد استقبال پرشور مردم به ویژه جوانان منطقه هفده قرار گرفت .



مردم منطقه که ازحضور رئیس جمهور در این مسجد آگاه شده بودند با اجتماع و دادن شعارهایی حمایت خود را از مواضع دکتر احمدی نژاد و تلاش های وی در جهت دفاع از ارزش های انقلاب ، ایران و نظام اسلامی اعلام کردند .



رئیس جمهوری اسلامی ایران محفلی با عنوان " شبی با شهدا " که با حضور خانواده های معظم شهیدان و گروه های مختلف مردم منطقه 17 تهران درمسجدامام رضا(ع) برگزارشد، تاکید کرد: من یک دقیقه در بین شما بودن را با هزار سال و همه دنیای غرب عوض نخواهم کرد .



دکتر احمدی نژاد انقلاب اسلامی را از جنس نهضت انبیای الهی و قیام عاشورا خواند و گفت : این انقلاب یک حرکت معمولی و عادی برای جابجایی سیاستمداران و حاکمان نبود که عده ای بروند وعده ای دیگرحکومت کنند بلکه ماموریتی با همان اهداف پیامبران یعنی دعوت به یگانه پرستی و عدالت بوده و رمز ماندگاری و استمرار این انقلاب ، همین ماموریت است.



رئیس جمهور با تجلیل از نقش شهیدان وجاودانگی آثارخون آن عزیزان گفت : امروز 150 هزار وصیت نامه بجا مانده ازشهیدان یک گنجینه و سرمایه ارزنده است که راه و مسیر این انقلاب ونظام را ترسیم می کند .



دکتر احمدی نژاد تاکید کرد : هرروزنام ویاد شهیدان این انقلاب درکشوروسراسرجهان زنده تر می شود و شهیدان صحنه گردان مهم جهانند و می بینیم که خواسته های شهیدان ماامروزاز زبان دیگر ملت ها با هر آیین و مرامی که دارند مطرح می شود .



رئیس جمهور بااشاره به استقبال مردم جهان و ملت های محروم کشورهای گوناگون از شعارها و آرمان های ملت ایران گفت : امروز پیام شهیدان انقلاب اسلامی سیطره تبلیغاتی دشمنان را درهم شکسته و به گوش جهانیان رسیده است .



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دشمنان تمام ابزارها وامکانات خود را به کار گرفته اند تا جلو درخشش ملت ایران را بگیرند اما موفق نیستند گفت : ایستادگی ، ‌توکل ، ایثارگری ،فداکاری و اخلاص شما خانواده های معظم شهیدان باعث شد که پیام این انقلاب که همان اسلام ناب محمدی است به سراسر جهان منتقل شود .



رئیس جمهوربا اشاره به شکست توطئه امریکا و صهیونیسم در تخریب چهره ملت ایران در جریان سخنرانی دانشگاه کلمبیا تاکید کرد : آنان با محاسبات مادی و افکار کوتاه خود تصور می کنند می توانند ملتی را در بن بست قراردهند درحالی که خداوند متعال صحنه را بگونه ای تغییرداد که با امکانات و برنامه ریزی خودشان آبرویشان در نزد ملت های جهان رفت و پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران شد.



دکتر احمدی نژاد افزود : براساس وعده الهی اراده خداوند براین است که بینی مستکبران به خاک مالیده شود و امروز می بینیم با ابزار وامکانات خودشان این وعده درحال تحقق است.



رئیس جمهور با بیان دلایل عصبانیت استکبار جهانی از ملت و انقلاب اسلامی ایران گفت : آنها سیطره 300 ساله بر جهان را برپا کرده بودند اما یک مرد الهی امد و پرچم توحید را بلند کرد و خواب انان را آشفته ساخت ، علت اصلی عصبانیت آنها این است که این انقلاب درست در زمانی روی داد که استکبار می خواست جشن پیروزی بگیرد.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به توطئه های گوناگون دشمنان گفت : هنوز یادمان است که آمریکا سه سال قبل اعلام کرد انقلاب اسلامی دیگرتمام شد و برخی ایادی و وابستگان به آنها هم در داخل کشورنوشتند دوران حسین (ع) گذشته و تمام شده است .



رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکا و وابستگانش بیست سال از دست این انقلاب عذاب کشیدند وهنگامی که می خواستند نفس راحتی بکشند این ملت ثابت کرد همان ملت بیست سال پیش است که با مشت و ایمان محکم یقه آنها را گرفت بنابر این طبیعی است که از این ملت عصبانی هستند.



دکتر احمدی نژاد گفت : با قدرت و هوشیاری این ملت ، دشمنان دیگر قادر نیستند به این انقلاب و کشور آسیب بزنند و در قضیه هسته ای همه امکاناتشان را بسیج کردند تا نگذارند این کشور هسته ای شود اما می بینیم امروز آن ها کجا هستند و ملت ایران کجا است .



رئیس جمهور گفت : من به همه دنیا اعلام می کنم بدانید قافله حرکت ملت ایران از گردنه های سنگین عبور کرده و دیگر هیچ قدرتی نمی تواند مانع پیروزی های پی در پی این ملت شود.



دکتر احمدی نژاد به تلاش منسجم دشمنان برای ایجاد مشکلات اقتصادی و برخی دیگر بخش ها در داخل کشور اشاره کرد و گفت : دشمنان خیال می کنند با استفاده از ایادی و سرمایه های بادآورده آنان درداخل می توانند برای این ملت بزرگ مشکل درست کنند ولی باید بدانند این ملت، ایادی داخلی و اربابانشان را زیر پا خواهد گذاشت و با قدرت و اتحاد خود این مشکلات و مسائل را حل خواهد کرد.



رئیس جمهور گفت : دشمنان ، ملت ایران را نشناخته اند و ما به آنها توصیه می کنیم به راه خداپرستی و معنویت برگردند و دست از تجاوز و توهین به ملت بردارند .



رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه اهدای نشان خانواده شهیدان ، شایسته شهیدانی است که با شجاعت دشمنان را منکوب کردند افزود : ما در پرتو نور شهیدان حرکت و افتخار می کنیم پیرو آنان هستیم