کاهش سرانه دانشجویی دانشگاه پیام نور / معاون اول رئیس جمهور خواستار سرانه ای شدن بودجه پیام نور شد

دکتر غلامرضا کاتب مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود اینکه بودجه دانشگاه در سال جاری 7 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته با افزایش روبه رو بوده است ولی به علت افزایش 30 درصدی دانشجو سرانه دانشجویی کاهش یافته است.

وی افزود: مجموع سرانه جاری و عمرانی دانشگاه در سال جاری 69 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته که 62 میلیارد تومان بوده افزایش داشته است.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: اما با توجه به افزایش دانشجو از 670 هزار نفر به 950 هزار نفر سرانه دانشجویی از 92 هزار تومان به 72 هزار تومان کاهش یافته است.

وی در خصوص سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور مانند دیگر دانشگاههای سراسری گفت: تقاضای سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور قبل از تغییر و تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شد و سرانه ای شدن بودجه دانشگاه با توافق مدیر کل آموزش و تحقیقات سازمان نهایی شد تا در سال تحصیلی 87 سرانه ای شدن بودجه مطرح شود.

کاتب افزود: با تغییراتی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوجود آمده سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور مبهم است.

وی اعلام کرد: با وجود این مسئله دستور کتبی دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور را دریافت کرده ایم.