دلجویی نماینده رهبرانقلاب از خانواده جانباختگان حوادث اخیر زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری، عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان حوادث اخیر زاهدان، که در محل سالن اجلاس ولی امر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: با توجه و نگاه پر مهر مقام معظم رهبری، نام افرادی که در حوادث اخیر بی‌گناه جان‌باخته اند، به عنوان شهید شناخته می‌شوند.

وی خطاب به خانواده شهدای حوادث اخیر، با بیان این مطلب که غم شما سنگین بوده و از دست دادن عزیزان، قابل توصیف نیست، تصریح کرد: یکی از اهداف سفر هیئت اعزامی از سوی مقام معظم رهبری به استان، دیدار با شما جهت عرض تسلیت و دلجویی خدمت شما است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به درخواست خانواده شهدا مبنی بر برخورد قاطع و قانونی با عاملان حوادث اخیر، تاکید کرد: این خواسته به جا و حق است.

وی با تاکید به اینکه بر اساس نظر مقام معظم رهبری نام عزیزان از دست رفته شما در زمره شهدا قرار گرفته و آنان قبل از این با عنوان جان‌باخته خطاب می‌شدند، شهید هستند که این عنوان بسیار پرافتخار است، ادامه داد: بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، بنیاد شهید و امور ایثارگران این کار ارزشمند را انجام داده و این خانواده‌ها جزو خانواده شهدا خواهند بود.

رئیس هیئت اعزامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: خداوند تبارک و تعالی، بهترین جبران کننده است و از مقام لطف خود دل‌های خانواده شهدا را آرام کرده و برای آنها جبران خواهد کرد و شما قطعاً از برکت و لطف الهی بهره‌مند خواهید شد.

وی تاکید کرد: فرزندان این شهدا هم بدون شک، از لطف الهی بهره‌مند خواهند بود و ان‌شاءالله به لطف حضرت حق از سرمایه‌های این کشور خواهند شد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری بیان کرد: عزیزانی که در این حوادث بی‌گناه بوده و آسیب دیدند نیز کار درمان آنها دنبال خواهد شد تا بهبودی کامل حاصل شود.

وی، ابراز امیدواری کرد که عاملان این حوادث و کسانی که از آن سوی مرز این فتنه‌ها را هدایت می‌کنند و در رأس آن استکبار جهانی و سردمداران آن آمریکا و انگلیس خبیث و آل سعود پلید قرار دارند با رسانه‌های در اختیار به عنوان عامل اصلی ایفای نقش می‌کنند به انتقام الهی مبتلا شوند.

رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب به استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در چنین حوادثی عده‌ای بازیچه دشمن شده و وسط این شلوغی حضور پیدا می‌کنند، افزود: وقتی یک آتش روشن شد، متأسفانه خشک و تر با هم می‌سوزند و اتفاقاتی رخ می‌دهد که قابل باور نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس فرمان صادر شده از سوی رهبر معظم انقلاب با افرادی که قصور داشتند برخورد خواهد شد که مسیر مشخص خود را دارد.