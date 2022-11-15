به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین رویداد سرمایه گذاری سلامت خراسان شمالی اظهار داشت: خراسان شمالی استانی جوان با ظرفیت‌های بالا است که در عین حال محرومیت‌هایی نیز دارد لذا نیازمند توجه بیشتر به منظور رفع محرومیت‌ها و توسعه متوازن است.

دبیر هیأت امنای دانشگاه‌های وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در بحث توسعه، تنها زیرساخت درمانی نباید مدنظر باشد، بلکه فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تاکنون متناسب با ظرفیت‌هایی که وجود دارد زیرساخت‌ها لحاظ نشده، بنابراین همه باید پای کار باشیم تا با همدلی بتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم.

وی اضافه کرد: برگزاری رویداد سرمایه گذاری، حرکت در جهت پژوهش و فناوری، محور و مأموریت اصلی دانشگاه می‌تواند باشد.

گل مکانی گفت: شاید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از لحاظ جذب دانشجو با سایر دانشگاه‌های بزرگ کشور قابلیت رقابت را نداشته باشد اما در عین حال در بین ۷۳ دانشگاه کشور رتبه ۲۵ را دارد که رتبه قابل قبولی است.