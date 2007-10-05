اطلاعیه کمیته انتقالی کاملا قانونی است/ لازم باشد شواهد را ارائه می کنیم/ آقایان تلاش کردند آجورلو انصراف بدهد

مهدی خبیری درگفتگوبا خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب درپاسخ به اظهارات علی رغبتی مبنی برغیرقانونی بودن اطلاعیه کمیته انتقالی مبنی برحضور آجورلو ومحمدی در انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت : این اطلاعیه براساس موافقت اکثریت اعضای کمیته انتقالی صادر شده و کاملا روال قانونی خود را طی کرده که با توجه به محرز بودن شواهد مبنی بر تضییع حق برخی از کاندیداها ، صدور این اطلاعیه وظیفه قانونی و شرعی کمیته انتقالی بود .

وی درخصوص انتقاد علی رغبتی مبنی بر اینکه اعضای کمیته انتقالی در جریان صدور اطلاعیه این کمیته قرار نداشتند گفت: در تمامی مصوبات کمیته انتقالی کار به رای گیری نمی کشید ولی با توجه به اینکه آقایان رغبتی و هاشمی مخالف صدور این اطلاعیه بودند ، سایر اعضا با اکثریت نفرات بر انجام این کار تاکید کردند.

خبیری در خصوص تشکیل نشدن جلسه رسیدگی به شکایت نامزدها تاکید کرد: کمیته انتقالی بالاترین مرجع تصمیم گیری در فوتبال است و با توجه به کمبود وقت و محرز بودن تخلفات ، نیازی به تشکیل کمیته رسیدگی به شکایت نامزدها احساس نکردیم. ما شواهد و قرائنی مبنی بر بسیاری از بد اخلاقی ها در روند انتخابات در اختیار داریم و درصورتی که نیاز باشد آنها را ارائه خواهیم کرد .

وی اضافه کرد : کمیته انتقالی بر اساس قرائن محیطی و بررسی های میدانی به این نتیجه رسید که مسائلی در روند انتخابات انجام شده که نمی تواند بیانگر سلامت انتخابات باشد از همین رو با صدور اطلاعیه اجازه ندادیم بیش از این حقی از نامزدهای فدراسیون فوتبال ضایع شود.

عضو کمیته انتقالی تصریح کرد: هر چند ما مستنداتی در این زمینه در اختیار نداریم اما برای ما محرز است که در روند انتخابات اتفاقاتی افتاده که درحال حاضر ازبازگو کردن آنهاخودداری می کنم اما در صورتی که لازم باشد شواهد خود را ارائه خواهم کرد.

خبیری یادآور شد: کمیته انتقالی دو جلسه برای رسیدگی به شکایت کاندیداهای فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد که اتفاقا آقای رغبتی نیز در آن جلسه حضور داشتند و آقایان تصور می کردند می توانند آقای آجورلو را وادار کنند تا شکایت خود را پس بگیرد اما این اتفاق نیفتاد و کمیته انتقالی نتوانست بیش از این در مقابل ضایع شدن حق کاندیداها سکوت کند. این اطلاعیه باید حداکثر یک هفته پیش صادرمی شد اما ما سکوت کردیم تا شاید کارها از طریق روال طبیعی حل شود ولی زمانی که دیدم تخلفات محرز شده دیگر در صدور اطلاعیه درنگ نکردیم.

خبیری با تاکید بر اینکه به نظر می رسد اظهارات رغبتی تحت فشارهای جانبی صورت گرفته، اظهار داشت: رای اعضای کمیته انتقالی لازم الاجراست و باتوجه به اینکه اکثریت اعضا صلاحیت حضور این دوکاندیدا را در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید کرده اند هرگونه رفتاری برخلاف نظر کمیته انتقالی باعث ابطال انتخابات خواهد شد که این امر می تواند پیامدهایی نظیر تعلیق دوباره فوتبال ایران را به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: نخستین پیامد هرگونه تعلیقی از سوی فیفا محرومیت تیم فوتبال سپاهان در مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیاست که این امر می تواند لطمه ای بزرگ بر فوتبال کشورمان باشد و امیدوارم این مشکل با درایت و دوراندیشی مسئولان سازمان هرگز اتفاق نیافتد.