تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز جمعه سیزدهم مهرماه سال 1386 هجری شمسی مقارن با بیست و سوم رمضان مبارک سال 1428 هجری قمری، برابراست با پنجم اکتبرسال 2007 میلادی.
* هفته هشتم رقابت های لیگ برتر امشب با برگزاری 7 دیدار زیر آغاز می شود:
- صنعت نفت آبادان - شیرین فراز کرمانشاه، ورزشگاه تختی آبادان
- پرسپولیس، ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه آزادی
- صباباتری - استقلال اهواز، ورزشگاه درخشان صباشهر
- پگاه گیلان - پاس همدان، ورزشگاه عضدی رشت
- برق شیراز - ملوان بندرانزلی، ورزشگاه حافظیه شیراز
- ابومسلم مشهد - مقاومت سپاسی شیراز، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
- پیکان - راه آهن تهران، ورزشگاه ایران خودرو
* تیم فوتبال نوجوانان کشورمان به منظور برگزاری اردوی یک هفته ای و انجام دو دیدار تدارکاتی امروز عازم کشور امارات خواهد شد.
* هفته سیزدهم مسابقات فوتسال لیگ برترباشگاه های کشورامروز با برگزاری 5 دیدار زیر آغاز می شود:
- سازمان بازرگانی تبریز - راه ساری(سالن شهرداری تبریز)
- فولادماهان - تام ایران خودرو (سالن پیروزی اصفهان)
- استقلال تهران - شن سا ساوه (سالن طالقانی شهرری)
- شهید منصوری قرچک - فلامینگو قزوین (سالن هفتم تیرقرچک)
- شهدای زغال سنگ کرمان - پرسپولیس خوزستان (سالن شهرداری کرمان)
* هفته هشتم رقابت های فوتبال بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدار تیم های بروسیا دورتموند و بوخوم آغاز می شود.
* هفته دهم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با برگزاری دیدار زیر آغازمی شود:
- موناکو - نانسی
* هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر با برگزاری 3 دیدار زیر پیگیری می شود:
- الوکره - ام صلال
- الشمال - الخور
- السد - الریان
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