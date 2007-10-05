تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز جمعه سیزدهم مهرماه سال 1386 هجری شمسی مقارن با بیست و سوم رمضان مبارک سال 1428 هجری قمری، برابراست با پنجم اکتبرسال 2007 میلادی.

* هفته هشتم رقابت های لیگ برتر امشب با برگزاری 7 دیدار زیر آغاز می شود:

- صنعت نفت آبادان - شیرین فراز کرمانشاه، ورزشگاه تختی آبادان

- پرسپولیس، ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه آزادی

- صباباتری - استقلال اهواز، ورزشگاه درخشان صباشهر

- پگاه گیلان - پاس همدان، ورزشگاه عضدی رشت

- برق شیراز - ملوان بندرانزلی، ورزشگاه حافظیه شیراز

- ابومسلم مشهد - مقاومت سپاسی شیراز، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

- پیکان - راه آهن تهران، ورزشگاه ایران خودرو

* تیم فوتبال نوجوانان کشورمان به منظور برگزاری اردوی یک هفته ای و انجام دو دیدار تدارکاتی امروز عازم کشور امارات خواهد شد.

* هفته سیزدهم مسابقات فوتسال لیگ برترباشگاه های کشورامروز با برگزاری 5 دیدار زیر آغاز می شود:

- سازمان بازرگانی تبریز - راه ساری(سالن شهرداری تبریز)

- فولادماهان - تام ایران خودرو (سالن پیروزی اصفهان)

- استقلال تهران - شن سا ساوه (سالن طالقانی شهرری)

- شهید منصوری قرچک - فلامینگو قزوین (سالن هفتم تیرقرچک)

- شهدای زغال سنگ کرمان - پرسپولیس خوزستان (سالن شهرداری کرمان)

* هفته هشتم رقابت های فوتبال بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدار تیم های بروسیا دورتموند و بوخوم آغاز می شود.

* هفته دهم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با برگزاری دیدار زیر آغازمی شود:

- موناکو - نانسی

* هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر با برگزاری 3 دیدار زیر پیگیری می شود:

- الوکره - ام صلال

- الشمال - الخور

- السد - الریان